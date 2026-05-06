Alerta en la Patagonia por cambios en el régimen de zona fría: advierten subas en el gas

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar el régimen de zona fría, que otorga un subsidio del 50% en el gas a la Patagonia.

El diputado Pablo Todero alertó que la iniciativa busca que el descuento pase a ser “de hasta el 50%”, lo que dejaría su aplicación a discreción del Ejecutivo y podría reducirlo o eliminarlo.

Además, se modificaría la forma de cálculo del subsidio, lo que disminuiría su impacto en las facturas. “Una familia podría llegar a pagar el doble”, advirtió.

El proyecto ya ingresó al Congreso y será debatido en las próximas semanas, con rechazo anticipado de legisladores patagónicos.