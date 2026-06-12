Ahora se podrán denunciar maniobras peligrosas de tránsito por WhatsApp

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó el nuevo Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta que permite denunciar conductas peligrosas al volante a través de WhatsApp. La iniciativa busca fortalecer los controles y la prevención vial mediante la participación de la comunidad.

A partir de ahora, cualquier persona que presencie infracciones graves podrá enviar fotos o videos al número 11-2787-0000, junto con datos como lugar, fecha y hora del hecho. Entre las situaciones que pueden reportarse se encuentran el consumo de alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, uso del celular mientras se conduce, sobrepasos indebidos, menores manejando y casos de violencia vial.

Desde la ANSV indicaron que cada denuncia será evaluada por equipos técnicos y que, de comprobarse la infracción, podrían aplicarse sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Para realizar el reporte, la patente del vehículo debe ser visible en las imágenes y el material debe ser registrado por terceros, nunca por quien conduce. El organismo destacó que esta herramienta permitirá ampliar la fiscalización y detectar conductas de riesgo que muchas veces ocurren fuera de los controles tradicionales.