AESA niega tener instalaciones en la zona afectada por la rotura de caño de gas en Añelo

Tras el incidente ocurrido esta tarde en la localidad neuquina de Añelo, donde se registró la rotura de un caño de gas, la empresa AESA (Argentina Servicios Empresariales S.A.) salió a desmentir versiones que la vinculaban con el hecho.

Desde la ciudad de Buenos Aires, Gisella Acosta, vocera del área de Prensa de AESA, se comunicó con este medio para aclarar que la empresa no posee repositorios de gas ni instalaciones en la zona donde ocurrió el imprevisto, por lo que descartan cualquier relación con el incidente.

“El área afectada no corresponde a ninguna operación de AESA. No tenemos presencia operativa ni instalaciones en ese sector”, afirmó Acosta, llevando tranquilidad ante la circulación de información errónea.

El incidente activó un protocolo de emergencia que incluyó el cierre del acceso a la zona por parte de las autoridades locales y personal especializado. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Las causas de la rotura están siendo investigadas y se espera un informe oficial en las próximas horas.