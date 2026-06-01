Advierten un aumento de la actividad sísmica en Vaca Muerta: ya se registraron 33 temblores en 2026

El geólogo Javier Grosso informó que en lo que va de 2026 ya se registraron 33 sismos en la provincia de Neuquén, de los cuales diez ocurrieron durante la última semana en la zona de Añelo.

Según explicó, los movimientos sísmicos coinciden con operaciones de fractura hidráulica (fracking) que se desarrollan cerca de la localidad y sostuvo que existe una relación directa entre ambas actividades. Los eventos registrados tuvieron magnitudes de entre 2 y 2,8 grados, aunque varios fueron percibidos por los vecinos debido a su escasa profundidad.

Grosso señaló que este año el principal foco de la actividad sísmica pasó de Sauzal Bonito y Rincón de los Sauces a Añelo, donde los temblores se producen muy cerca del área urbana.

Además, advirtió que el avance de nuevos proyectos hidrocarburíferos en áreas cercanas a Sauzal Bonito podría generar nuevos episodios de sismicidad inducida, aunque aclaró que no es posible predecir magnitudes futuras.