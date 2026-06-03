Advierten que una yarará habría llegado en arena transportada para obras

La aparición de una serpiente presuntamente perteneciente a la especie yarará generó preocupación entre vecinos de Cutral Co. La alerta surgió luego de que un oyente de Radio Fuego enviara una imagen en la que se observa un ejemplar de aproximadamente 20 centímetros de largo.

Según relató el vecino, el animal habría sido encontrado en un sector donde se deposita arena transportada por camiones vinculados a tareas de la industria petrolera. De acuerdo con la versión aportada, se sospecha que estos ejemplares podrían llegar desde otras zonas junto con el material utilizado en distintos trabajos.

La situación encendió las alarmas debido a que la yarará es considerada una de las serpientes más peligrosas de Sudamérica, ya que su mordedura puede provocar graves complicaciones de salud si no se recibe atención médica inmediata.

No es la primera vez que se reporta un hallazgo de estas características en la comarca petrolera. Hace algunas semanas, vecinos del barrio Cooperativa advirtieron sobre la presencia de una serpiente con características similares. Se presume que estos episodios podrían estar relacionados con los movimientos de suelo y las obras que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan no intentar capturar ni manipular a los reptiles, mantener distancia y dar aviso a los organismos correspondientes para que personal especializado pueda intervenir de manera segura.

Mientras tanto, los vecinos solicitan extremar las precauciones, especialmente en terrenos con acumulación de arena, escombros o materiales de obra, donde estos animales podrían encontrar refugio.