Acuerdo histórico para reforzar la protección de las familias petroleras

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que conduce Marcelo Rucci, firmó un acuerdo inédito con las cámaras empresarias de Operaciones y Servicios Especiales para fortalecer la cobertura de los trabajadores ante accidentes fatales.

El entendimiento incorpora al Convenio Colectivo 644/12 el nuevo Artículo 24 bis “Contención familia petrolera”, que crea un seguro de vida colectivo obligatorio. Este beneficio cubrirá contingencias de muerte o incapacidad total y permanente, tanto en el trabajo como en el trayecto, conforme la Ley 24.557.

La cobertura garantiza a las familias una asignación mensual durante cinco años, equivalente al último salario del trabajador, con la prima del seguro totalmente a cargo del empleador.

“Queremos que ninguna familia petrolera quede desprotegida. Este acuerdo tiene un valor incalculable: es cuidar a los nuestros en una actividad de riesgo”, destacó Marcelo Rucci.

Con esta medida, el sindicato reafirma su compromiso con la seguridad, el bienestar y la protección integral de los trabajadores y sus familias.