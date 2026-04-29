Acuerdo entre Provincia y Municipio para construir 150 viviendas en Cutral Co

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco firmaron ayer martes un convenio de cofinanciamiento para avanzar en la construcción de 150 viviendas en Cutral Co, en el marco de una política conjunta para dar respuesta a la demanda habitacional.

El proyecto se desarrollará mediante la articulación entre la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el municipio local. Según lo acordado, la Provincia aportará el 60 por ciento del financiamiento, mientras que el 40 por ciento restante estará a cargo del gobierno municipal.

La ejecución de la obra será responsabilidad de la Municipalidad, que deberá organizar el proceso y contratar a la empresa constructora. En tanto, la ADUS tendrá el rol de cofinanciador y realizará auditorías tanto financieras como de avance de obra.

Las viviendas serán de dos dormitorios, con una superficie de 59 metros cuadrados, y estarán destinadas a uso único, familiar y de ocupación permanente. El acceso será a través de créditos hipotecarios individuales, y los beneficiarios deberán estar inscriptos en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat, contemplando además un cupo del 5 por ciento para personas con discapacidad.

El convenio también establece mecanismos de recupero de la inversión mediante el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Asimismo, el municipio deberá presentar ante la ADUS, en un plazo de 30 días desde el inicio de la obra, a los postulantes para su evaluación crediticia y el análisis de sus legajos.

Con esta iniciativa, se busca fortalecer la política habitacional en la provincia, promoviendo el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano en conjunto con los gobiernos locales.