Acuerdo con ATE destraba el conflicto y vuelven las clases

El Gobierno de la Provincia alcanzó un acuerdo con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo que permitió levantar las medidas de fuerza que afectaban al sistema educativo en el ámbito del Consejo Provincial de Educación (CPE).

El encuentro tuvo como objetivo abordar los reclamos del gremio y generar instancias de diálogo. Como resultado, se resolvió avanzar en reuniones específicas para analizar cuestiones técnicas y administrativas, mejorar los mecanismos de gestión y evaluar la situación edilicia de distintos establecimientos educativos.

Tras el levantamiento del paro, las instituciones retomarán sus actividades en los turnos tarde y vespertino, normalizando el dictado de clases.

De la reunión participaron funcionarios del Ejecutivo provincial, entre ellos el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos a cargo de Educación, Jorge Tobares; representantes del Ministerio de Economía y del CPE; y dirigentes de ATE, encabezados por Carlos Quintriqueo, junto a otros referentes gremiales.

El acuerdo marca un paso hacia la resolución del conflicto y abre una instancia de trabajo conjunto para atender las demandas planteadas por los trabajadores.