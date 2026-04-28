Activaron protocolo por sospecha de arma en el CPEM 6 y buscan llevar tranquilidad a la comunidad

El director del CPEM 6, Juan Carlos Brizuela, brindó detalles sobre el procedimiento que se activó el pasado viernes ante la sospecha de que un estudiante habría ingresado con un arma de fuego al establecimiento. La situación generó preocupación entre las familias, aunque desde la institución aseguraron que se actuó conforme a los protocolos vigentes y que no hubo exhibición del arma dentro del colegio.

Según explicó Brizuela, el hecho ocurrió durante la tarde, cuando se recibió un aviso sobre la posible presencia de un arma en manos de un alumno. De manera inmediata, se puso en marcha el protocolo establecido en la Guía Federal de Orientaciones, que se aplica en todo el país ante este tipo de situaciones.

El procedimiento incluyó la convocatoria del estudiante, el llamado urgente a sus tutores y la intervención de organismos correspondientes como la supervisión escolar, la defensoría y el equipo interdisciplinario. Además, se solicitó la presencia policial, que fue la encargada de retirar el elemento en cuestión.

“El protocolo se activa ante la sospecha, sin importar si luego se confirma o no la veracidad. Es una medida preventiva que se aplica siempre de la misma manera”, aclaró el directivo.

El estudiante involucrado fue retirado por sus tutores y actualmente se encuentra apartado de manera transitoria del establecimiento, en resguardo tanto de su integridad como de la comunidad educativa. Desde la institución señalaron que esto no implica su exclusión del sistema educativo, sino que su continuidad será definida junto a los organismos intervinientes.

En paralelo, el equipo docente llevó adelante reuniones internas y comenzó a trabajar con los estudiantes en espacios de reflexión y escucha, abordando la problemática desde una mirada integral.

Brizuela también se refirió al contexto nacional, donde se han registrado situaciones similares vinculadas a amenazas o supuestos desafíos en redes sociales. “No se puede banalizar un hecho así ni tomarlo como una broma. Estamos hablando de situaciones que implican riesgos reales”, sostuvo.

Respecto a medidas de seguridad, indicó que se evalúan alternativas, aunque aclaró que algunas, como revisiones aleatorias o el uso de detectores, no están contempladas por el Ministerio de Educación. En ese sentido, reiteró el pedido de contar con personal de seguridad durante el horario diurno para reforzar el control en el ingreso al edificio.

Finalmente, el director llevó tranquilidad a las familias y destacó el trabajo que realizan las instituciones educativas: “Las escuelas trabajan mucho y hay gente comprometida. Entendemos la preocupación, pero estamos ocupándonos de la situación y actuando dentro de nuestras posibilidades”.

Desde la dirección remarcaron que en ningún momento el arma fue exhibida dentro del establecimiento.