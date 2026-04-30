Accidente en Ruta 17: cinco personas involucradas y un herido debió ser rescatado por bomberos

Un siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta 17, a metros del ingreso a Buena Esperanza, en cercanías de Plaza Huincul. En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Según informó el segundo jefe del cuartel, Rubén Karstan, el choque involucró a dos vehículos: un auto y una camioneta que circulaban en sentidos opuestos. Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta quedó atrapado y debió ser rescatado por los bomberos, mientras que el conductor del auto logró salir por sus propios medios.

En total, cinco personas estuvieron involucradas: cuatro ocupantes en la camioneta y uno en el vehículo menor. Todos fueron trasladados al hospital local por ambulancias del sistema público y una unidad perteneciente al gremio petrolero.

Desde Bomberos indicaron que el estado de salud de los involucrados no fue precisado, ya que quedaron bajo atención médica. Las causas del accidente son materia de investigación por parte de la policía.