Absolvieron a todos los acusados en el juicio por la explosión de NAO

El tribunal de juicio resolvió absolver a todos los acusados en la causa por la explosión ocurrida en la planta de New American Oil (NAO), en Plaza Huincul, tragedia en la que murieron Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara en septiembre de 2022.

La decisión fue anunciada por la jueza Vanessa Macedo Fon y contó con la adhesión unánime de los jueces Federico Sommer y Lisandro Borgo Novo.

De esta manera, fueron absueltos Guido Torti, Silvio Sagueña, Gimena Brillo y Alfredo Novaro, quienes estaban imputados por el delito de estrago doloso agravado por el resultado muerte. También fue absuelta Natalia González, acusada de estrago culposo agravado.

Además, el tribunal resolvió imponer las costas a la querella y a las defensas particulares en el orden causado, mientras que el Ministerio Público Fiscal fue eximido totalmente.

Durante la lectura del veredicto, la magistrada reconoció que la resolución generará posturas encontradas y señaló que la sentencia completa será notificada por escrito dentro de los plazos legales, tras lo cual las partes podrán analizar los fundamentos y eventualmente presentar recursos de impugnación.

El fallo generó fuerte impacto entre los familiares de las víctimas y la comunidad, que seguían con expectativa la definición judicial tras casi cuatro años de reclamo de justicia.