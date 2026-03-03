Abrió la inscripción al Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito con nuevos requisitos para 2026

El pasado 2 de marzo comenzó la inscripción al Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG), un beneficio destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, medio, terciario y universitario que cursen en instituciones públicas o privadas dentro de la provincia.

El programa permite viajar sin costo hacia los establecimientos educativos, siempre que la distancia entre el domicilio y la institución no supere los 250 kilómetros. El beneficio se aplica únicamente en localidades donde exista servicio de transporte interurbano y, una vez aprobada la solicitud, el estudiante recibe una tarjeta habilitada para su uso.

Novedad 2026: vacunación obligatoria

Entre las principales novedades de este año se incorpora como requisito obligatorio la presentación del carné de vacunación completo, en línea con lo solicitado para las becas Becas Gregorio Álvarez.

Implementación y alcance

El BENG es coordinado por los ministerios de Economía, Producción e Industria —a través de la Dirección Provincial de Transporte—, Educación y Juventud, Deportes y Cultura. La Subsecretaría de Juventud de Neuquén es la encargada de validar las tramitaciones y realizar un monitoreo permanente sobre el uso del beneficio.

Durante el ciclo lectivo 2025, el programa alcanzó a 4.277 estudiantes de distintos niveles educativos. Para 2026 se mantiene la instancia de revalidación a mitad de año para alumnos terciarios y universitarios, quienes deberán enviar el certificado de regularidad académica por correo electrónico.

Además, la Subsecretaría de Juventud continúa desarrollando trabajo territorial en la región Confluencia, brindando asesoramiento tanto para el BENG como para las becas provinciales.

Requisitos para acceder

Constancia de alumno/a regular.

Foto del frente y dorso del DNI.

Certificado de vacunación completo.

En caso de que el domicilio no coincida con el DNI, acreditarlo mediante acta policial o recibo de servicio.

Límites de uso

Si la institución se encuentra a más de 80 km del domicilio: hasta 30 viajes mensuales.

Si la distancia es menor a 80 km: hasta 60 viajes mensuales.

El beneficio es válido exclusivamente para asistir a clases presenciales.

Inscripción abierta

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del Ministerio de Economía de Neuquén y no cuenta con fecha límite para su tramitación.