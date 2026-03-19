Abren registro de oposición para la construcción de 40 viviendas en barrio Otaño

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación, informó la apertura del Registro Público de Oposición N° 002/2026, en el marco del proyecto de construcción de 40 viviendas en el barrio Otaño.

La convocatoria está dirigida a vecinos propietarios, usufructuarios, poseedores o tenedores de inmuebles ubicados dentro del área afectada por la obra, específicamente en las manzanas 186 y 187, quienes podrán manifestar su oposición durante un plazo de 10 días corridos a partir de la publicación oficial.

Según se detalló, el proyecto contempla la edificación de 40 unidades habitacionales, con un plazo de ejecución estimado de 182 días. La obra se llevará adelante bajo la modalidad de Unidad de Medida y Precios Unitarios y cuenta con un presupuesto oficial de $3.960.155.106,20.

Las personas interesadas en presentar oposición deberán dirigirse a la Subsecretaría de Obras Públicas, ubicada en el Parque Industrial (ex Talleres Huincul), donde deberán acreditar identidad mediante DNI y presentar constancia que respalde la titularidad, posesión o tenencia del inmueble.

El registro permanecerá abierto de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13, desde el viernes 20 de marzo hasta el lunes 6 de abril de 2026 inclusive. Asimismo, en esa dependencia se podrán realizar consultas y acceder a la documentación vinculada al proyecto.