Abren las Inscripciones para el Examen de Ingreso 2026 del Colegio Tecnológico UTN

La Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional informa que entre el 1 y el 17 de octubre de 2025 estará habilitado el período de inscripción al Examen de Ingreso 2026 del Colegio Tecnológico UTN.

Los aspirantes deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace:

🔗 Formulario de inscripción

Cupos por localidad

El ingreso al ciclo lectivo 2026 contempla un total de 75 vacantes, distribuidas de forma diferenciada según el domicilio declarado por los postulantes:

53 ingresantes domiciliados en Cutral Co

domiciliados en 22 ingresantes domiciliados en Plaza Huincul

Al momento de la inscripción, los postulantes deberán seleccionar la localidad que corresponda a su domicilio. Además, será obligatorio presentar una Declaración Jurada ante el Juzgado de Paz, junto con la documentación requerida.

👉 El formulario de Declaración Jurada debe descargarse desde el sitio oficial del Colegio:

www.frn.utn.edu.ar/index.php/colegio-tecnologico-utn/

Requisitos de residencia

Para inscribirse en el listado de Cutral Co, los aspirantes deberán acreditar al menos un año de residencia legal inmediata y continua en Cutral Co o Plaza Huincul, lo cual se certificará principalmente con el DNI. Si este requisito no se cumpliera, podrá acreditarse a través de los medios probatorios establecidos en la mencionada Declaración Jurada.

Reunión informativa para familias

Se invita a madres, padres o tutores de los postulantes a participar de una reunión informativa el martes 21 de octubre a las 9:30 horas en la Sede Central del Colegio Tecnológico (Av. Pedro Rotter S/N, Barrio Uno, Plaza Huincul).

Fecha del examen

El Examen de Ingreso se llevará a cabo de forma presencial el viernes 31 de octubre de 2025 a las 8:30 horas, también en la Sede Central. La evaluación consistirá exclusivamente en contenidos de Matemática.

Recomendaciones finales

Se solicita a todos los inscriptos completar correctamente la información solicitada, ya que es indispensable para formalizar la inscripción y asegurar la participación en el examen.

📌 Más información en:

www.frn.utn.edu.ar/index.php/colegio-tecnologico-utn/

📩 Consultas: colegiotecnico@frn.utn.edu.ar