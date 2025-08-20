Abren inscripción para el registro anual eventual de Técnicos en Esterilización en el Hospital Cutral Co–Plaza Huincul

El Hospital de Cutral Co–Plaza Huincul informó que se encuentra abierta la inscripción al registro anual eventual de Técnicos/as en Esterilización.

La convocatoria estará disponible únicamente los días 20 y 21 de agosto de 2025. Los interesados deberán enviar la documentación requerida en un solo archivo PDF al correo electrónico concursoshospitalcutralco@gmail.com, detallando en el asunto: “Puesto–Apellido y Nombres”.

El cronograma establece que la revisión de documentación se realizará el 22 de agosto, mientras que las entrevistas tendrán lugar el 27 de agosto de 2025.

Objetivos del puesto

La función consiste en tareas técnicas de manejo de equipos de esterilización, así como la recepción, preparación, acondicionamiento, esterilización y distribución de materiales en establecimientos asistenciales, bajo la supervisión de un Farmacéutico o responsable del área.

Requisitos excluyentes

Cumplir lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente (Título II – Cap. I – Art. 19°).

Poseer Título de Técnico/a en Esterilización expedido por instituciones habilitadas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

Presentar Curriculum Vitae .

. Edad: hasta 35 años (mujeres) y hasta 40 años (hombres) . En caso de superar la edad, se podrán computar servicios anteriores según lo estipula la Ley 3476 .

y hasta . En caso de superar la edad, se podrán computar servicios anteriores según lo estipula la . Tener domicilio en la provincia de Neuquén (acreditado por DNI).

(acreditado por DNI). Presentar Certificado de Libre Deuda del Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos.

👉 Trámite online aquí.

Como requisito preferente, se valorarán cursos o capacitaciones relacionadas al puesto.

Informes y consultas

☎ Teléfono: 0299 4965028 – Hospital Cutral Co/Plaza Huincul.