Abren inscripción para el registro anual eventual de Maestra Jardinera en el Hospital Cutral Co–Plaza Huincul

El Hospital Cutral Co–Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú” informó que el próximo 25 de agosto de 2025 se realizará la inscripción al registro anual eventual para cubrir el puesto de Maestra Jardinera en el jardín maternal de la institución.

La documentación deberá enviarse en un solo archivo en formato PDF al correo electrónico: concursoshospitalcutralco@gmail.com, consignando en el asunto: “Puesto–Apellido y Nombres”.

Las fechas clave del proceso son las siguientes:

Inscripción: 25 de agosto de 2025.

25 de agosto de 2025. Revisión de documentación: 26 de agosto de 2025.

26 de agosto de 2025. Entrevista: 29 de agosto de 2025.

Objetivo del puesto

El cargo se orienta a tareas vinculadas con la estimulación psicomotriz de los niños que asisten al jardín maternal.

Requisitos excluyentes

Cumplir con lo establecido en el Título II – capítulo I – artículo 19° – Ingreso – incisos b), c) y d) del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

del Convenio Colectivo de Trabajo vigente. Poseer título de Maestra Jardinera/Profesora de Jardín de Infantes , emitido por instituciones provinciales, nacionales o privadas habilitadas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

, emitido por instituciones provinciales, nacionales o privadas habilitadas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Presentar Currículum Vitae .

. Edad: hasta 35 años en mujeres y hasta 40 en hombres . En caso de superar el límite, se deberán acreditar años de servicio reconocidos a efectos jubilatorios, conforme a lo dispuesto en la Ley 3476 .

y hasta . En caso de superar el límite, se deberán acreditar años de servicio reconocidos a efectos jubilatorios, conforme a lo dispuesto en la . Domicilio acreditable por DNI en Cutral Co o Plaza Huincul.

en Cutral Co o Plaza Huincul. Certificado de Libre Deuda del Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as (trámite en: Registro Provincial).

Requisito preferente

Contar con cursos o capacitaciones relacionadas al puesto.

Información de contacto

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0299 4965028 – Hospital Cutral Co/Plaza Huincul.

