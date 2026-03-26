Abrazo simbólico en defensa del Departamento de Aplicación: rechazan su cierre

La comunidad educativa del Departamento de Aplicación llevó adelante un abrazo simbólico en rechazo a lo que consideran un inminente cierre de la institución, medida que —según denuncian— es presentada oficialmente como una “transferencia”.

Patricia Oviedo, regente del establecimiento, expresó la preocupación de docentes y familias: “No es una transferencia, es un cierre. Estamos hablando de una institución con décadas de trayectoria y un fuerte trabajo pedagógico que no fue tenido en cuenta”.

El departamento cuenta con una matrícula de alrededor de 260 estudiantes en el turno mañana, además de una sala de nivel inicial en turno tarde. Desde la institución remarcaron la articulación permanente con el Instituto de Formación Docente N°1, al que consideran una “institución hermana”.

La actividad tuvo como objetivo visibilizar la situación y convocar a la comunidad a sumarse al reclamo. “Se están cerrando escuelas públicas sin consultar a las familias ni a los docentes”, advirtió Oviedo.

En la misma línea, el representante gremial de ATEN, Carlos Ramos Leiva, confirmó el acompañamiento del sindicato y cuestionó la decisión del Consejo Provincial de Educación. “Esto es un cierre definitivo de los departamentos de aplicación en toda la provincia. Las escuelas no se cierran, se abren”, sostuvo.

Desde el sector educativo alertaron además que la medida podría sentar un precedente para otras instituciones, por lo que llamaron a la comunidad a mantenerse en alerta y respaldar el reclamo.