A tres años del trágico incendio en la refinería NAO, las familias aún claman por justicia

Este 22 de septiembre se cumplen tres años del fatídico incendio en la refinería New American Oil (NAO), que provocó la muerte de tres trabajadores: Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina. Aquella madrugada del 2022 marcó un antes y un después para las comunidades de Plaza Huincul y Cutral Co, dejando una herida abierta que aún no cierra.

A pesar del paso del tiempo, las familias de las víctimas siguen esperando justicia. Laura Herrera, hija de Víctor, expresó su desilusión: “Pensamos que después de tres años ya estaríamos en juicio con los culpables, pero todavía seguimos esperando respuestas”.

Como parte de las actividades conmemorativas, a las 14:30 se realizará un toque de sirenas, en recuerdo de las víctimas, y a las 17:00 está prevista una radio abierta en Roca y Carlos H Rodriguez de Cutral Co, donde familiares, amigos y vecinos podrán compartir su testimonio y renovar el pedido de justicia.

“Han sido tres años largos, de mucho dolor. La refinería fue habilitada nuevamente, sin controles adecuados, y no queremos que vuelva a pasar otra tragedia como esta”, señaló Laura.

El reclamo no solo apunta a identificar y juzgar a los responsables, sino también a garantizar condiciones seguras en las instalaciones industriales de la región. La memoria de Fernando, Víctor y Gonzalo continúa presente en la lucha de sus seres queridos.

