A 35 Años de la Tragedia que Marcó la Historia del Club Petrolero Argentino

Hoy, como cada 30 de septiembre desde hace 35 años, el pueblo futbolero de Cutral Co y Plaza Huincul detiene su rutina para rendir homenaje a los cuatro jóvenes que dejaron una huella imborrable en la historia del querido Club Petrolero Argentino. Hoy a las 11.30 se realizará un acto conmemorativo en el monolito de la curva con la invitación abierta a toda la comunidad.

Cuatro estrellas que brillan en cada camiseta, en cada partido y en cada corazón petrolero. Cuatro nombres que el tiempo no borra:

Sergio Contreras, Pedro Landaeta, José Tobares y Marcelo Mena.

Ellos perdieron la vida aquel 30 de septiembre de 1990, en un trágico accidente vial que enlutó a toda la comunidad. Volvían a Plaza Huincul tras disputar un partido por el Torneo Zonal frente al Club Atlético Neuquén, cuando, a la altura de la curva de ingreso a la comarca, cerca de las 21:20, su vehículo chocó de frente con un ómnibus de la empresa El Valle.

Sergio Contreras (18), Marcelo Mena (24) y José Luis Tobares (26) fallecieron en el acto. Pedro Eduardo Landaeta (30) murió mientras era trasladado de urgencia a la capital neuquina. Un quinto pasajero, Pedro Elgueta, sobrevivió con graves heridas y fue internado en estado crítico. El colectivo, que se dirigía a Bahía Blanca con 24 ocupantes, también dejó algunos heridos.

La magnitud del dolor fue tal que, con el tiempo, el 30 de septiembre fue declarado oficialmente como el Día del Futbolista Neuquino, en memoria de aquellos jóvenes que representaban no solo a un club, sino al esfuerzo, la pasión y la entrega del deportista amateur.

Un Legado Eterno

Hoy, 35 años después, la camiseta de Petrolero sigue llevando sus nombres en forma de estrellas. Son parte de la historia viva del club. Son símbolo de identidad, de pertenencia y de respeto. Cada hincha que conoce y transmite esta historia, mantiene encendida la llama de su legado.

Porque no se fueron, se quedaron para siempre en la memoria del deporte regional.