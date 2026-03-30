A 20 años de la represión docente, convocan a una jornada de memoria en Plaza Huincul

Al cumplirse 20 años de los hechos ocurridos el 30 de marzo de 2006, docentes de ATEN recordaron la represión sufrida durante un reclamo por salarios dignos en la torre de Plaza Huincul, y convocaron a la comunidad a participar de una jornada de memoria y reflexión.

Desde el sector docente señalaron que aquella protesta fue respondida con violencia en un contexto que describen como “zona liberada”, durante el gobierno provincial de Jorge Sobisch. Además, remarcaron que no se trató de un hecho aislado, sino parte de una escalada de conflictividad que, un año después, culminó con el asesinato del docente Carlos Fuentealba.

En ese marco, este 30 de marzo invitan a vecinos y vecinas a las 18 horas acercarse a la torre de YPF para compartir un espacio de reflexión colectiva, con el objetivo de mantener viva la memoria y reivindicar la lucha docente.

La actividad contará también con un cierre musical a cargo de artistas locales, en una jornada que busca combinar el recuerdo, la reflexión y la expresión cultural.