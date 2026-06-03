A 11 años de Ni Una Menos, vuelven las marchas para exigir el fin de los femicidios

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la histórica movilización de Ni Una Menos, surgida tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe. En el marco de la conmemoración, organizaciones feministas y sociales convocaron a marchas en distintas ciudades del país para reclamar medidas concretas contra la violencia de género.

Gladys Abayai, integrante de MUMALA, destacó que la fecha representa una jornada de “reclamo, resistencia y memoria”, y advirtió sobre la persistencia de los femicidios en Argentina. Según el último relevamiento de la organización, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este año se registraron 105 femicidios y 420 intentos de femicidio, mientras que 73 niños y niñas quedaron sin sus madres.

La referente cuestionó el desmantelamiento de programas y dispositivos de asistencia a víctimas de violencia de género y reclamó la declaración de la emergencia nacional en violencia de género para garantizar recursos destinados a la prevención y el acompañamiento de mujeres en situación de riesgo.

En Neuquén capital, la movilización está prevista para las 17:30 en el Monumento a San Martín. En tanto, en Cutral Co y Plaza Huincul la convocatoria será a las 18 horas en la intersección de Carlos H. Rodríguez y Roca, bajo la consigna “Paren de Matarnos”.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que, a más de una década del primer Ni Una Menos, continúan exigiendo políticas públicas efectivas para prevenir la violencia machista y proteger la vida de mujeres, adolescentes y niñas.