31 de diciembre: estos serán los horarios de cierre de los comercios

El Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC) informó los horarios especiales de cierre que regirán el miércoles 31 de diciembre con motivo de los festejos de Año Nuevo. El esquema contempla diferencias según la localidad y el tipo de establecimiento, con el objetivo de ordenar la actividad comercial y garantizar el descanso de los trabajadores.

De acuerdo a lo comunicado por el gremio, los comercios de cercanía y las pequeñas y medianas empresas deberán cerrar a las 14 horas en Neuquén capital, Plottier y Centenario. En esta categoría se incluyen locales barriales, negocios de indumentaria, zapaterías, casas de electrodomésticos y otros rubros encuadrados como pymes.

En tanto, en Rincón de los Sauces y Cutral Co, el horario de cierre para estos comercios será a las 13 horas, conforme a los acuerdos locales vigentes, una hora antes que en el resto del área metropolitana.

Grandes superficies: cierre al mediodía

Para los supermercados, hipermercados y grandes superficies comerciales, el CEC estableció que el límite de atención al público será a las 12 horas del miércoles 31 de diciembre, sin excepciones.

Desde el sector sindical recordaron que este esquema se aplica exclusivamente por la celebración de Año Nuevo y que su cumplimiento es obligatorio, tanto para resguardar los derechos laborales como para evitar sanciones a los empleadores que no respeten los horarios establecidos.