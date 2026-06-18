30 años de la Pueblada: un documental rescata la historia para las nuevas generaciones

En el marco de las actividades por los 30 años de la histórica Pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul, este sábado 20 de junio a las 17 horas se presentará un documental en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul, acompañado por la presentación del libro de Víctor Rubén Troncoso.

Durante una entrevista radial, el periodista Jorge Jiménez, protagonista y testigo de aquellos acontecimientos de 1996, destacó la importancia de mantener viva la memoria de una de las movilizaciones populares más significativas de la región. Según explicó, el objetivo del material audiovisual es acercar la historia a las nuevas generaciones, muchas de las cuales desconocen los hechos que marcaron el futuro de ambas comunidades.

Jiménez recordó uno de los momentos más tensos de la primera Pueblada, cuando la jueza Margarita Gudiño de Argüelles evaluaba ordenar el desalojo de la Ruta 22 por parte de Gendarmería. En ese contexto, relató que propuso a la magistrada acercarse a dialogar con la multitud reunida en la Torre Uno, una decisión que contribuyó a evitar un enfrentamiento y que terminó con el retiro de las fuerzas federales.

El documental, realizado por Claudio Marcelo Burgos con el acompañamiento de Jiménez, reúne imágenes y testimonios de vecinos, periodistas y protagonistas de aquellos días. Además, fue declarado de interés legislativo junto con el libro que será presentado durante la jornada.

La actividad será abierta a toda la comunidad y busca fortalecer el conocimiento histórico sobre la Pueblada, promoviendo que su legado sea incorporado en las escuelas y transmitido a las futuras generaciones.