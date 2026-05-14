​Ya está en marcha el comienzo de obra del techado del Monumental 

A horas de la semifinal del Torneo Apertura, este sábado en el Monumental contra Central, River también avanza en la preparación para la mega obra de ampliación y techado del Monumental: este jueves se demolieron las canchas de pelota paleta, la vieja de pádel y la de hockey sobre patines -que fue trasladada- para montar en ese espacio el obrador de gran dimensión que se utilizará la para la ampliación y el techado del Liberti.

El plan de los dirigentes de River y de las empresas encargadas de las obras es aprovechar el receso de la competencia durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para iniciar la primera etapa del trabajo. Por eso, ya se empezaron con los movimientos de estructuras que dejarán de ocupar esos espacios en la institución y serán reubicados.

“Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo. River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, explicó el presidente de River, Stefano D Carlo, en el momento del lanzamiento del proyecto que tiene como fecha de finalización el año 2029 pero que ya se puso en marcha.

El obrador estaá ubicado al lado de las canchas de césped sintético del club.. El obrador estaá ubicado al lado de las canchas de césped sintético del club..

Las bases de esta nueva ampliación más el techado serán las 100 columnas en V instaladas en el perímetro del estadio que sostendrán la estructura de un techo que conformado por una membrana traslucida (permite el ingreso de luz solar, aspecto clave para mantener el césped híbrido), una cubierta metálica acústica (mejorará la experiencia de partidos y espectacular y reducirá el ruido externo) y que tendrá el famoso mirador (skywalk), una experiencia en las alturas que popularizó el Tottenham Stadium (el CARP trabajó con la misma compañía alemana líder, mundial en ingeniería de techos).

Cubrir prácticamente el total de las ubicaciones hasta los límites del campo de juego permitirá la construcción de la quinta bandeja, formada por 13 filas que permitirán sumar 16 mil nuevos lugares sin costo adicional para socios, alcanzando un total de 40.000 asientos sin cargo (así, un 40% de las ubicaciones será sin arancel extra a la cuota mensual) y con nuevos palcos sobre la nueva estructura.

Por su parte, las torres de escaleras con ascensores serán clave para agilizar el acceso al anillo superior del estadio, con pantalla wide en ambas cabeceras (Sívori y Centenario), núcleos de servicios (baños, bares de tribuna, postas médicas) en la nueva bandeja y una bandera 360° en las tribunas altas, colores que también se destacarán en el techo como parte de la identidad institucional que se busca.

Con una devolución del crédito obtenido por River (se pagará en un plazo de diez años, con tres de gracia) que se sustentará en los ingresos incrementales que generará la ampliación, el ticketing, los recitales y el naming del Liberti, la nueva circulación bajo la grada del Nivel 5, el patio gastronómico en la San Martín Baja y la facha envolvente con diseño curtain wall y aluminio incluyen otras innovaciones de la obra que se desarrollará durante los próximos tres años. Trabajos que no le demandará al equipo de Coudet perder la localía salvo por tres partidos, aprovechando al máximo el receso por el Mundial.

“77.000 plateas + 24.000 populares= 101.000 espectadores (reales)”. River saca pecho porque el Monumental se consolida como el estadio más grande de Sudamérica y tiene todo listo para empezar a trabajar.

La imagen del espacio para el obrador post demolición

En este lugar estaban las canchas de pelota paleta y la antigua de pádel. En este lugar estaban las canchas de pelota paleta y la antigua de pádel.

Las imágenes del proyecto Monumental

Así quedaría el Monumental el Monumental techado en el sector externo. Así quedaría el Monumental el Monumental techado en el sector externo.