​Ya con Messi, la Selección Argentina tuvo su primera práctica liviana 

Con la presencia del capitán Lionel Messi y de Rodrigo de Paul, quienes juegan de anfitriones por pertenecer al club local, Inter Miami, la Selección Argentina realizó este lunes por la tarde su primera práctica en las instalaciones que el club de la casaca rosada tiene en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, donde desde el domingo ya se encontraban Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Marcos Senesi procedentes de Inglaterra y Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, quienes lo hicieron desde Francia. El resto de los jugadores fue arribando con el correr de las horas y recién este martes, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, podrá disponer del plantel completo.

Los campeones del mundo y bicampeones de América enfrentarán a Venezuela este viernes desde las 21 (hora de nuestro país) en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13 a partir de las 20, se medirá con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. La convocatoria incluye 27 jugadores ya que fue desvinculado Thiago Almada por una lesión que lo mantiene inactivo en Atlético de Madrid y que lo ausentó de los últimos seis encuentros.

Los jugadores del medio local (Facundo Cambeses, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Leandro Paredes) emprendieron viaje este lunes al mediodía luego de haber jugado para sus equipos la última fecha del Torneo Clausura. Ninguno de ellos podrá participar de la jornada del próximo fin de semana, al igual que Aníbal Moreno y José Manuel López, los futbolistas citados de Palmeiras, quienes tampoco podrán estar en la fecha que viene del campeonato brasileño.

Venezuela afrontará el partido con la Argentina con un equipo bastante diferente de aquel que perdiera 3 a 0 en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se quedara afuera del repechaje mundialista en la última jornada. Hay un nuevo director técnico (Oswaldo Vizcarrondo) en reemplazo de Fernando Batista y en la convocatoria de 32 futbolistas aparecen nuevos nombres y algunos juveniles que no habían sido considerados por Batista.

Luego de estos dos compromisos, la Selección Argentina disputará otros dos amistosos en la ventana de noviembre: uno en Luanda, Angola, ante el seleccionado local el lunes 10, y otro en Kerala, India, frente a un adversario a confirmar, el martes 18. En la ventana de marzo de 2026, se negocia la realización en sede a confirmar de la Finalissima de los campeones continentales entre Argentina y España. Y en junio de 2026, la selección disputará dos partidos preparatorios con Honduras y México, previos al comienzo de la Copa del Mundo el 11 de ese mes.