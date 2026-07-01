​Wimbledon sigue siendo una pesadilla: Cerúndolo, Etcheverry, Burruchaga y Podoroska quedaron eliminados 

Tras una primera jornada para el olvido, con cinco eliminaciones en seis presentaciones, Argentina sigue sin levantar cabeza en Wimbledon. Este martes, en el segundo día de acción, cuatro raquetas nacionales jugaron en el pasto del All England y ninguna logró superar el debut: Francisco Cerúndolo (21°), Tomás Etcheverry (32°), Román Burruchaga (65°) y Nadia Podoroska (574ª) quedaron afuera. Mariano Navone (38°) todavía está jugando en Londres.

Quizás la derrota más inesperada fue la de Cerúndolo, que llegaba con altas expectativas al Grand Slam de pasto tras consagrarse en el tradicional ATP 500 de Queen’s. Sin embargo, el español Jaume Munar (44°) lo borró de la cancha en su estreno: salvó los siete break points del argentino, fue más preciso (14 errores no forzados vs. 28 de Cisco) y lo venció por 6-1, 6-4 y 6-3 en 1h46m.

Cerúndolo no pudo vencer a Munar en el pasto del All England. (EFE) Cerúndolo no pudo vencer a Munar en el pasto del All England. (EFE)

Otro que tenía una buena chance para sumar bastantes puntos (defendía primera ronda, igual que Fran) era Etcheverry. El platense atraviesa el mejor año de su carrera, con título en Río incluido, pero no se hizo fuerte en césped y cayó en un duelo en el que era favorito por ranking: vs. el italiano Lorenzo Sonego (69°) por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4) en 3h40m.

Por su parte, Burruchaga hizo su debut absoluto en el cuadro principal de Wimbledon pero la suerte no lo acompañó: se enfrentó al australiano Alex de Miñaur, #6 del mundo y uno de los candidatos. Burru luchó en el primer set y llegó al tie break, pero el oceánico lo ganó y a partir de ahí el porteño no pudo seguir haciendo fuerza: perdió por 7-6 (5), 6-1 y 6-0 en 1h55m.

Burruchaga no pudo dar el batacazo contra De Miñaur en el debut. (REUTER) Burruchaga no pudo dar el batacazo contra De Miñaur en el debut. (REUTER)

Podoroksa no pudo contra una figura mundial en su vuelta a un Grand Slam

En tanto, la única que salió a la cancha por el cuadro femenino fue Podorska, que volvió a un torneo de esta categoría después de un año y medio (su última vez fue el Abierto de Australia 2025). Sin embargo, su regreso necesitaba de un batacazo para que sea con triunfo incluido: jugó contra la ucraniana Marta Kostyuk, #13 del mundo.

La europea, que viene de ser semifinalista en Roland Garros (igual que la Peke en 2020), mostró su jerarquía en todos los frentes y sometió a la rosarina, que entró al cuadro con ranking protegido (como 106ª): clavó 6 aces, ganó el 71% de los puntos con su saque y conectó 20 winners para quedarse con la victoria por 6-1 y 6-2 en apenas 55 minutos.

Podoroska volvió a Wimbledon tras dos años, pero perdió. Podoroska volvió a Wimbledon tras dos años, pero perdió.

Cómo sigue la actividad argentina en Wimbledon

Estas cuatro derrotas, sumadas a cinco del lunes, dejan a Argentina con una sola representante en la próxima ronda, mientras Navone intenta ser el segundo (empata 1-1 en sets contra el italiano Flavio Cobolli). Se trata de Solana Sierra (56ª), que ya demostró que da la talla en pasto en la edición anterior del Grand Slam, cuando se metió como lucky loser y llegó a octavos.

La marplatense seguirá su defensa contra una raqueta de las mejores del circuito WTA: jugará contra la estadounidense Coco Gauff, #7 del mundo y dos veces campeona en la categoría (US Open 2021 y Roland Garros 2025). El duelo será este miércoles a eso de las 10.30, y se podrá ver por ESPN y Disney+ Premium.

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