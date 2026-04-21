​Wembanyama, de nominado al MVP al mejor jugador defensivo más joven en la NBA 

Victor Wembanyama dejó de ser una de las grandes promesas de la NBA para convertirse en una realidad aplastante. El de San Antonio Spurs es uno de los mejores jugadores de la National Basketball Association y así lo reflejan los premios de la división: tras su nominación al premio de MVP, ganó el reconocimiento al Mejor Jugador Defensivo y se convirtió en el más joven de la historia en hacerlo.

Wembanyama, el mejor defensor de la NBA

Sus monstruosos 224 centímetros de altura y su enorme capacidad para desplazarse sobre la pintura hacen del francés una fuerza imparable: es el cuarto jugador con más rebotes por partido en toda la temporada regular y es el N° 1 en la estadística de tapones p.p. con una diferencia abismal sobre el segundo.

Y por eso no es de extrañar que no haya debate en la premiación. Nominado junto a Chet Holmgren (Oklahoma City) y Ausar Thompson (Detroit Pistons), el pick N° 1 de 2023 se quedó el galardón con unanimidad en la votación del plantel del periodistas con derecho a voto. Para ponerlo en contexto, es la primera vez que hay acuerdo total desde la introducción de este premio en la temporada 1982/83.

Así presentó la NBA a Wembanyama como ganador. (@NBA). Así presentó la NBA a Wembanyama como ganador. (@NBA).

Así, Wemby se tomó revancha de lo que pasó en 2025: después de haber obtenido el premio a Rookie del Año en 2024, el #1 de los Spurs se perfilaba para el de Mejor Jugador Defensivo. Sin embargo, fue víctima de una trombosis venosa que puso fin a su temporada ya en febrero, permitiéndole a Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) hacerse con el premio.

Ahora , el francés pone la mira en la gran presea de esta premiación: el reconocimiento al MVP (Jugador Más Valioso). Forma parte de los tres finalistas junto al vigente MVP, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), y al serbio Nikola Jokic (Nuggets), ya ganador en tres ocasiones: 2021, 2022, 2024.

¿Cómo será el anuncio del MVP y del resto de los premios?

La NBA anunció a los finalistas de siete premios individuales este domingo y el primer anuncio de un ganador fue este lunes, con el premio a Jugador Defensivo. El laurel obtenido por Wemby estará seguido por el de Jugador Clutch el martes y el de Sexto Hombre el miércoles.

Mientras tanto, la apelación que metió a Luka Doncic (LA Lakers) en la votaciones podría darle un lugar en el All-NBA, pero no lo llevó a conseguir su primer MVP, tras no estar entre los tres más votados. Las boletas se emitieron la semana pasada después de que Doncic y Cade Cunningham (Detroit) ganaran apelaciones que los incluyeron en la boleta a pesar de no cumplir con la regla de 65 partidos.

Anthony Edwards, de Minnesota, perdió su apelación, pero aun así podría recibir un premio. Edwards es fin alista a Jugador Clutch del Año. No estuvo en la boleta para MVP, All-NBA y otros honores, pero sí en la de Clutch porque esos nominados fueron seleccionados por los entrenadores de la liga.

De izquierda a derecha, los nominados al MVP: Jokic, Gilgeous-Alexander y Wembanyama. (EFE). De izquierda a derecha, los nominados al MVP: Jokic, Gilgeous-Alexander y Wembanyama. (EFE).

Las ternas

MVP: Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City; Nikola Jokic, Denver; Victor Wembanyama, San Antonio.

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City; Nikola Jokic, Denver; Victor Wembanyama, San Antonio. Jugador Defensivo del Año: Victor Wembanyama, San Antonio Spurs. Estaban nominados: Chet Holmgren, Oklahoma City; Ausar Thompson, Detroit.

Victor Wembanyama, San Antonio Spurs. Estaban nominados: Chet Holmgren, Oklahoma City; Ausar Thompson, Detroit. Jugador Clutch: Anthony Edwards, Minnesota; Gilgeous-Alexander; Jamal Murray, Denver.

Anthony Edwards, Minnesota; Gilgeous-Alexander; Jamal Murray, Denver. Jugador Más Mejorado: Nickeil Alexander-Walker, Atlanta; Deni Avdija, Portland; Jalen Duren, Detroit.

Nickeil Alexander-Walker, Atlanta; Deni Avdija, Portland; Jalen Duren, Detroit. Sexto Hombre: Tim Hardaway Jr., Denver; Jaime Jaquez Jr., Miami; Keldon Johnson, San Antonio.

Tim Hardaway Jr., Denver; Jaime Jaquez Jr., Miami; Keldon Johnson, San Antonio. Entrenador del Año: J.B. Bickerstaff, Detroit; Mitch Johnson, San Antonio; Joe Mazzulla, Boston.

J.B. Bickerstaff, Detroit; Mitch Johnson, San Antonio; Joe Mazzulla, Boston. Novato del Año: VJ Edgecombe, Philadelphia; Cooper Flagg, Dallas; Kon Knueppel, Charlotte.

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