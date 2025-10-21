​Volvió la Sub 20 y Placente dijo que “se va a extrañar a esta camada” 

Con las medallas plateadas del subcampeonato y los trofeos individuales de Milton Delgado como tercer mejor jugador de la Copa y de Santino Barbi como mejor arquero, la Selección Argentina Sub 20 regresó al país luego de haber perdido el domingo a la noche en Santiago de Chile, la final del Mundial ante Marruecos. Los jugadores que se desempeñan en Europa ( Julio Soler, Tomás Pérez, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco) y Estados Unidos (Mateo Silvetti) inmediatamente emprendieron la vuelta para reincoporarse a sus equipos, en tanto que quienes lo hacen en los clubes de este país harán lo propio desde este martes.

“Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores. Hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas”, expresó el técnico Diego Placente, quien calificó a Marruecos como “un justo campeón”. “En la final se viven muchas emociones y a veces eso puede jugar en contra. Nos costó sobreponernos al error, porque el rival es física y técnicamente muy bueno. Hicimos cambios rápidos para elevar el nivel físico”, agregó el entrenador a proósito de las diferencias visibles de velocidad y estatura que se verificaron a simple vista entre ambos seleccionados.

De hecho, de los dieciseis jugadores argentinos que participaron de la final en Santiago de Chile, solo tres (el guardavallas Barbi, el volante Tomás Pérez y el delantero Maher Carrizo) llegan o superan el metro ochenta de estatura. En cambio de los quince marroquíes, nueve pasaron esa marca. El mas bajo fue el delantero Gessime Yassine que mide 1,75, nueve centímetros más que Milton Delgado, que apenas alcanza 1.66 de altura.

Al analizar el partido, Placente señaló que “se nos complicó al principio, por ahí, por los nervios de la final. Y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, sin la posesión pero ágiles para salir y contragolpear. Nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2 a 0″, manifestó el técnico, quien se declaró igualmente contento. “Sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Se gana y se pierde.El equipo fue creciendo durante el torneo, en cada partido tuvo solidez. Obvio que nuestro objetivo era ser campeones, pero competir hasta el último día es muy importante. Creo que este equipo estuvo a la altura” añadió el técnico

Por otra parte, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, le envió un mensaje a todo el plantel de la Sub-20 “Estamos muy orgullosos de ustedes”, escribió Scaloni este lunes en un posteo.”Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha”, enumeró el técnico del seleccionado mayor, quien remarcó el orgullo que sienten tanto él como su equipo de trabajo por el desempeño del conjunto juvenil.

Además, agregó: “Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo (coordinador de selecciones juveniles), Diego Placente y a su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. ¡Vamos Argentina!“. De este equipo que logró el segundo puesto, solo el lateral izquierdo Julio Soler fue citado por Scaloni para la Mayor.