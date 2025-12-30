​Volvió el campeón de la Sudamericana: jugará dos amistosos de entrada y tendrá un debut tempranero en Copa Argentina 

Ese 22 de noviembre, esa calurosa tarde-noche en Paraguay no quiere irse de la mente, pero el 2026 y sus objetivos no dan tiempo de descuento para el relajo…

Lanús, el último campeón de la Copa Sudamericana, regresó este lunes a los entrenamientos de la mano de Mauricio Pellegrino para comenzar un año que pinta duro pero lleno de motivaciones.

Con Tomás Guidara -lateral derecho de último paso por Huracán- como cara nueva (por temas administrativos será anunciado a partir del jueves), el Grana se movió en la cancha 2 del Polideportivo de Ramón Cabrero y Héctor Guidi pensando en lo que viene. Y en la pelotita…

De hecho, este domingo 4 de enero se enfrentará a Defensa y Justicia en el predio del Halcón en Bosques y, seis días más tarde, se cruzará contra Huracán en Parque Patricios. Serían los únicos dos amistosos en la previa.

El debut oficial de la temporada -a falta de confirmación- llegará el domingo 18 cuando el dueño de ocho estrellas se enfrente por la primera fase de la Copa Argentina ante Sarmiento de La Banda, el elenco santiagueño que ha sido protagonista del Federal A.

En la Liga Profesional, Lanús debutará en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo en el fin de semana del 25 de enero y tendrá su bautismo 2026 en La Fortaleza la semana del 28/1 cuando reciba a Unión.

Además, vale recordar que durante febrero, el Grana tendrá su ida y vuelta ante el durísimo Flamengo, subcampeón Intercontinenal, por la Recopa Sudamericana (el 19/2 en el Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez y, una semana más tarde, jugará la revancha en el Maracaná). Por último, en abril comenzará con la fase de grupos de la Copa Libertadores. Completito…

(foto Prensa Club A. Lanús)

Algunas ausencias se han notado en el primer día de trabajo. Por un lado, ya no está Lautaro Acosta, el jugador con más presencias en la historia del club, recientemente retirado del fútbol. Tampoco deportistas a los que se les venció su préstamo, como Alexis Canelo, Juan Ramírez y Armando Méndez. Por otra parte, regresaron para ser evaluados por el CT, Maxi González y Lucas Besozzi.

El plantel puede reforzarse con un arquero (sonó Matías Borgogno, de San Martín de San Juan) en caso de una salida de Lautaro Morales.

También se rumoreó el nombre de Nicolás Laméndola, delantero de Atlético Tucumán, y la dirigencia está atenta a los sondeos por Agustín Medina, volante central revelación 2025 y elegido por el Centro Internacional de Estudios del Deporte como el mejor Sub 20 del fútbol argentino. También con lo que pueda pasar con el goleador Rodrigo Castillo.

Por otra parte, el Departamento de Prensa del club informó que Bruno Cabrera, Alexis González y Thiago Balbuena renovaron su contrato, mientras que Tomás López lo firmó por primera vez.

En el cuerpo técnico también hubo movida. Tentado por una oferta desde Estados Unidos, Xavier Tamarit ya no forma parte del cuerpo técnico del Profesor, aunque fue reemplazado por José Oscar Flores, el Turu, quien supo ser entrenador de Vélez y Defensa en 2014 y 2015, respectivamente. Además, en el período comprendido entre 2017 y 2025 formó parte del cuerpo técnico de Unión Deportiva Las Palmas.

(foto Prensa Club A. Lanús) (foto Prensa Club A. Lanús)

