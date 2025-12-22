​Volver a casa: Nacho Fernández fue presentado como nuevo refuerzo de Gimnasia para el 2026 

Lo bueno se hace esperar y Nacho Fernández es un claro reflejo de ello. Diez años después de su emotiva despedida de Gimnasia, que se dio tras un ciclo de cuatro temporadas ligado al club que lo vio nacer, el volante de 35 años volvió a su segunda casa y fue presentado como el primer refuerzo de la institución tripera para el próximo 2026.

Acompañado por Carlos Anacleto, presidente del club que fue recientemente electo, y en el Polideportivo Víctor Nethol, Nacho brindó una conferencia de prensa junto a la máxima autoridad del club para anunciar su regreso al Lobo. Allí, en medio de un mar de emociones que dijeron presente desde el minuto uno, en el que el ex River se quebró, Fernández habló a corazón abierto.

“Ya me emocioné. Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de poder estar acá. Le agradezco mucho al club, a mi familia y a los chicos que trabajan conmigo, que tuvieron una gran predisposición para que yo pueda estar acá. Esperemos que sea un lindo año y pueda disfrutarlo con mi familia, que siempre me apoya”, fue la primera reflexión que dejó el volante entre algunas lágrimas.

A su vez, el jugador y el presidente fueron consultados sobre la extensión de este nuevo vínculo, cuestión sobre la que Anacleto dijo: “Ya estuvimos charlando con Nacho. Respetando los tiempos, la idea es un año y puede ser con opción a otro año más. No solo va a venir como jugador referente del club, sino que lo que estamos proyectando es que sea una figura que trascienda al equipo de fútbol. Tenemos que aprender mucho de él, de toda su experiencia. Ha jugado muchos partidos importantes y nos tiene que dar una mano con el tema de los chicos. La idea es ir de a poco pero con pasos firmes”.

Aclarado el tema del contrato, Nacho aprovechó para hablar sobre el proyecto futbolístico del club para el 2026, reconoció que “tuve una charla con Zaniratto”, quien “desde que agarró, en una situación muy complicada, acomodó muy bien al equipo y terminó el campeonato peleando una semifinal” y afirmó que “el objetivo es seguir ese camino y conseguir objetivos que serían muy lindos para este club”.

Por su parte, habló sobre el nuevo rol que tendrá en este Gimnasia y dijo: “Al equipo le puedo aportar experiencia, que fue lo que estuve adquiriendo durante todos estos años que jugué en River y en Brasil. También voy a tratar de acompañar a los chicos, que hay varios que con gente de experiencia se pueden llegar a sentir mucho mejor. Quiero acompañarlos y sumar desde el lugar que me toque. Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar”.

Finalmente, Nacho fue consultado sobre su decisión ante otras ofertas sobre la mesa -horas antes de esta conferencia, el vice de Nacional de Montevideo había dicho que “nosotros llegamos a pasarle una oferta por si no se concretaba lo de Gimnasia”- y explicó: “Lo decidí por Gimnasia, porque era la única opción que yo quería. Así trabajaron mis representantes con la Comisión Directiva, que hizo un gran esfuerzo. Ojalá seamos protagonistas, porque esa es la idea.Creo que este proyecto trata de que Gimnasia deportivamente crezca. Es paso a paso, va a ser un proceso. Ojalá desde el arranque sea con buenos resultados, porque no es fácil de un día para el otro empezar a pelear”.

Gimnasia La Plata – La emoción de Nacho Fernández en su presentación como nuevo jugador de Gimnasia

Gimnasia La Plata – Así anunció Gimnasia la vuelta de Nacho Fernández

Los números de Nacho Fernández en su primer ciclo con Gimnasia

Desde su debut en 2010, que se dio durante la derrota del Lobo por 4 a 2 frente a Argentinos Juniors, el volante creativo estuvo cuatro años jugando con la camiseta de Gimnasia, ya que en 2011 salió cedido a Temperley. Durante este ciclo con el club de la ciudad de La Plata, Nacho jugó un total de 93 partidos, en los que vio 6.220′ de juego y aportó 15 goles y 9 asistencias.