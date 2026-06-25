​Vinicius: doblete y gol anulado para dejar puntero a Brasil 

¡Qué regalo, Escocia! En un partido que podía definir el liderazgo del Grupo C, la selección europea cometió un error defensivo difícil de explicar y Brasil, claro, no perdonó. Vinicius Junior aprovechó el insólito blooper en la salida rival y marcó el 1-0 que acerca a la Canarinha al primer puesto de la zona en la Copa del Mundo 2026.

La jugada nació de una presión alta de Brasil, una de las armas que más daño le viene haciendo a sus rivales en el torneo. Rayan fue a disputar una pelota que parecía controlada por la defensa escocesa, pero la última línea entró en pánico. Entre una mala entrega y una serie de indecisiones, el balón quedó servido en una zona peligrosísima, a metros del área.

Video: D Sports.

Ahí apareció Vinicius . El delantero del Madrid leyó la situación antes que nadie, recuperó la pelota y aprovechó el desconcierto total de la defensa rival. Como si fuera poco, también dejó en el camino al arquero con una maniobra sencilla y definió con el arco a disposición para abrir el marcador.

La imagen de los futbolistas escoceses llevándose las manos a la cabeza fue el reflejo perfecto de una acción que puede costar muy cara. Porque no se trató de una genialidad brasileña en ataque ni de una jugada elaborada: fue un error tan inesperado como evitable que terminó en gol.

El gol anulado con polémica por el VAR

Vinicius Junior había vuelto a aparecer en el área para superar al arquero de Escocia y ampliar la ventaja de Brasil. El festejo de la Canarinha ya estaba en marcha, pero la acción quedó bajo la lupa del VAR, que llamó al árbitro para revisar el origen de la jugada.

En las repeticiones se advirtió que, instantes antes de quedarse con la pelota, el atacante brasileño realizó un contacto sobre Hendry. Tras observar las imágenes desde el monitor a un costado del campo, el juez entendió que existió una falta en la recuperación y tomó la decisión de anular el tanto.

Video: D Sports.

De esta manera, lo que parecía ser el segundo gol de Brasil terminó invalidado por una infracción previa detectada durante la revisión tecnológica.

Tuvo su doblete

Sin embargo, Vinicius tendría revancha antes del descanso. A pocos minutos del final de la primera mitad, el delantero volvió a hacerse presente en el marcador al conectar de cabeza un preciso centro desde la derecha. El atacante le ganó la posición a su marcador y colocó la pelota lejos del alcance del arquero para establecer el 2-0 y encaminar la victoria de la Canarinha.

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