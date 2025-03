​Venta de entradas para Argentina vs Brasil por las eliminatorias: cuándo y dónde comprarlas 

El martes 25 de marzo, la Selección Argentina jugará con Brasil por las Eliminatorias en el Estadio Monumental, en el barrio de Belgrano. Ante la cercanía del clásico sudamericano, que enfrentará a Lionel Messi con Neymar, crecen las expectativas de los hinchas de la Scaloneta por la venta de entradas para el encuentro. ¿Cuándo y por dónde saldrán a la venta?

Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no informó cuándo comenzarán a venderse las entradas. Sin embargo, de acuerdo a lo que ocurrió en fechas previas de eliminatorias de la Selección, se espera que los tickets se puedan adquirir una semana antes del encuentro: el martes 18 de marzo.Al igual que en oportunidades anteriores, las entrada saldrán a la venta a través del sitio online deportick.com. Cabe remarcar que se venderán hasta cuatro entradas generales por usuario registrado.

Como primer paso, se debe ingresar al sitio DeporTick. Una vez allí, es necesario ingresar con usuario. En caso de no tener uno, hay que registrarse completando los datos personales requiridos. (Hacer clic en Iniciar/Registrarse en la esquina superior derecha). En caso de contar con un usuario en la plataforma, se accede directamete y se debe buscar el evento para el que se quieren adquirir las entradas.

AFA aún no dio a conocer los valores de los tickets para el partido de Argentina vs Brasil. Si bien en algunos medios circula información de los precios que supuestamente se filtraron, no hay datos confirmados al respecto. El último partido que la Selección jugó, con Perú en La Bombonera, estos fueron los precios de los tickets, por lo que se espera que los de este encuentro tengan alguna actualización: Popular: $ 55.000, Popular menores: $ 22.000, Plateas Sívori y Centenario Alta: $95.000, Plateas Sívori y Centenario Media: $145.000, San Martín y Belgrano Alta: $145.000, San Martín y Belgrano Baja: $230.000, San Martín y Belgrano Media: $240.000