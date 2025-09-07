​Vélez sigue de copas: derrotó 2 a 0 a los santiagueños y alzó la Supercopa Argentina 

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto sigue de copas. Luego de ganarle la Supercopa Internacional a Estudiantes en Avellaneda, ahora se llevó la Supercopa Argentina en Rosario. Con dos goles casi calcados en el segundo tiempo (tiro libre de Maher Carrizo y cabezazo de Jano Gordón) en el estadio de Rosario Central venció 2 a 0 Central Córdoba y alzó el trofeo que enfrentó al campeón de la Liga Profesional (Velez) con el de la Copa Argentina (los santiagueños). Y no solo eso: además retempló su confianza a dos semanas del primer cruce ante Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los mellizos Barros Schelotto recompusieron un equipo que tomaron desde muy abajo y pusieron muy arriba. Tanto que entre el Torneo Clausura, la Libertadores y esta copa local, enhebran cinco triunfos consecutivos. Vélez destila confianza y a Central Córdoba le ganó sin jugar bien. Hay una sóla razón que explica este triunfo: su capacidad para sacarle el jugo a las pelotas paradas.

Pocas veces puede verse un partido en el que los goles se parecen tanto. Y este fue uno de ellos. Vélez tuvo dos tiros libres, a los dos los ejecutó Carrizo, a los dos los cabeceó Gordón entrando libre de marcas (el primero por el medio, el segundo por el segundo palo) y en los dos se descuidaron los santiagueños. De esta manera, se resolvió un trámite en el que Central Córdoba hizo un poco mejor las cosas. Pero sin claridad para definir.

Con el simple expediente de taparlos en la media cancha a Aliendro y Bouzat y de poner la pelota por detrás de las subidas de Elías Gómez para los piques de Perelló y las subidas del lateral Fernando Martínez, Central Córdoba subrayó diferencias. Vélez no ganaba por los costados con Carrizo y Machuca, tampoco por el medio con Tomás Galván y no detectaba a Braian Romero, a quien el arquero Aguerre le sacó dos pelotas del gol en el primer tiempo.

Mas rápido en sus transiciones, los santiagueños tuvieron su llegada más clara a los 22 minutos de la etapa inicial cuando Verón cruzó una pelota al segundo palo y el remate de Matías Godoy se estrelló en el palo derecho. De vuelta para el segundo tiempo, el técnico Omar Defelippe lo sacó a Godoy, lo puso a Pignani para jugar con tres marcadores centrales y pasó del 4-4-2 inicial a un 5-3-2 que tuvo que volver a desarmar luego del primer gol de Vélez con el ingreso de Besozzi y la salida de Abascia.

Central Córdoba atacó pero siempre se enredó en los últimos metros. Vélez en cambio, encontró en la pelota parada las respuestas que le estaban faltando. Y con dos tiros libres, bien ejecutados y mejor cabeceados se llevó otra copa a sus vitrinas de Liniers. Y le dejó a Racing un mensaje de advertencia a dos semanas del primer cruce copero.

VELEZ 2

Marchori

Gordon

Magallán

Quiros

E. Gómez

Aliendro

Bouzat

Carrizo

T. Galvan

Machuca

Romero

DT: B. Schelotto

C. CORDOBA

Aguerre

F. Martínez

J. Galván

Abascia

Cufré

Florentín

Vera

Perelló

Godoy

Verón

Heredia

DT: Defelippe

Estadio: Rosario Central

Arbitro: Facundo Tello

Goles: 49 y 85m Gordon (V)

Cambios: 45m Pillud por F. Martínez (CC) y Pignani por Godoy (V), 58m Besozzi por Abascia (CC) y Barrera por Heredia (CC), 62m Lanzini por Galván (V) y Pellegrini por Machuca (V), 78m Santos por Romero (V) y Cabral por Verón (CC) y 90 m Andrada por Carrizo (V)