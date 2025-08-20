​Vélez derrotó a Fortaleza y está entre los ocho mejores de la Libertadores 

Vélez Sarsfield se impuso 2-0 este martes ante Fortaleza en el estadio José Amalfitani y la victoria le permitió meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Bajo la intensa lluvia que castigó la Ciudad de Buenos Aires durante toda la jornada, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió con todo a buscar el triunfo, a partir del empate 0-0 obtenido en Brasil.

Con un campo de juego rápido y en buen estado a pesar de las condiciones meteorológicas, en las primeras instancias el local avisó con sendos remates de Braian Romero y Aliendro, este último desviado por Helton Leite.

La apertura llegó rápido tras una incursión en ataque por izquierda de Elías Gómez, cuyo centro encontró la cabeza de Maher Carrizo quien, ante la floja marca de Mancha, venció al arquero visitante y despertaba euforia en Liniers, aunque el juvenil también se ganó ser tempranamente amonestado por festejar con su gente subido al alambrado.

El equipo de Renato Paiva –con los argentinos Brítez y Mancuso en la última línea- acaso no esperaba estar tan rápido en desventaja, pero lo cierto fue que consiguió replicar a partir de la buena pegada del capitán Marinho, quien exigía a Marchiori.

Vélez presionaba alto y trataba de tener la pelota con las buenas prestaciones de Aliendro y Tomás Galván, quien al rato protagonizaría el segundo grito de la noche.

Fortaleza de a poco fue equiparando el desarrollo y de la mano de Prior, más las presencias inquietantes de Breno Lopes y Deyverson, progresaba con peligro en las cercanías del área local, sobre todo porque tanto a Carrizo como a Machuca les costaba interceptar los avances visitantes por los costados.

Entonces otro remate a la carrera de Aliendro generó un rebote y una posterior mala salida en el fondo brasileño que aprovechó Galván, quien se desmarcó de Sasha y de media vuelta sacó un estiletazo que se clavó abajo junto a un palo de un arquero brasileño que nada pudo hacer.

Tras el descanso, Fortaleza salió a descontar y mandó a la cancha a los atacantes Lucero (un ex fortinero) y Herrera. Magallán tuvo el tercero de cabeza, pero enseguida Prior reventó el travesaño. Los brasileños encontraban algunos huecos por donde llegar con peligro y así el Mellizo apuró cambios para refrescar piernas.

Allanzinho era el más determinado de la visita en probar los reflejos de Marchiori (de gran actuación), pero al cabo no alcanzó. Santos casi mete el tercero, pero igual Vélez ya está entre los ocho mejores equipos del máximo torneo continental.