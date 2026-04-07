​Valentín Barco confesó que desea volver a Boca y reveló detalles de la charla que tuvo con Leandro Paredes 

Su gran presente en Racing de Estrasburgo lo puso en el radar del Chelsea y de la Selección Argentina, equipo al que puede llegar a representar en el Mundial 2026 si el cuerpo técnico de Lionel Scaloni lo incorpora a la lista definitiva. Sin embargo, Valentín Barco siente que tiene una deuda pendiente con Boca, club en el que se formó y debutó. Por lo tanto, confesó que desea regresar.

Tras consolidarse en el Xeneize durante 2023, el Colo ejecutó la cláusula de rescisión a principios de 2024 y se marchó al Brighton, pero se quedó con sed de revancha. ” Mi idea es volver estando bien. Le quiero devolver a la gente todo lo que me brindó y darle las alegrías y los títulos que no les pude dar“, reconoció en diálogo con el ciclo de entrevistas Lo del Pollo.

Mientras gesta su llegada al Chelsea, el volante reconoció que pretende regresar al Xeneize para regalarle a los hinchas “los títulos que no les pudo dar”. Video: Lo del Pollo.

Luego, recordó el especial pedido que le hizo a la distancia a Leandro Paredes, vigente capitán del club. ” Yo le mandé después del clásico que me guarde la cinco y me dijo que me la va a guardar“, soltó.

El gran presente del Colo Barco en Francia

Desde que llegó a mediados del 2025, Valentín Barco se transformó en una pieza clave del equipo, siendo importante en defensa pero aún más en ataque, ya que aquí comenzó a jugar como volante. Así, el ex Brighton acumula 53 partidos en el club francés, en los que anotó dos goles y repartió 11 asistencias.

Sus grandes rendimientos lo pusieron bajo la mirada de Lionel Scaloni, quien ya lo convocó varias veces a la Selección Argentina y cuenta con serias chances de ir al Mundial ya que al entrenador lo cautivan sus cualidades en la nueva posición.

Valentín Barco en Francia. (REUTER) Valentín Barco en Francia. (REUTER)

El paso del Colo Barco por Boca

Valentín Barco debutó en la Primera División de Boca a mediados de 2021, pero se convirtió en una pieza clave en 2023, año en el que el Xeneize llegó a la final de la Copa Libertadores. Durante su estadía en el club, el volante (que hasta entonces era lateral) disputó 35 partidos, marcó un gol y repartió cuatro asistencias.

El Colo Barco en Boca.

Fotobaires El Colo Barco en Boca.Fotobaires

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