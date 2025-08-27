​US Open: Etcheverry no pudo con Lehecka 

El argentino Tomás Etcheverry (N° 59 del Ranking ATP) perdió este miércoles en la segunda ronda del US Open al ser superado por el checo Jiri Lehecka en cuatro sets por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4 ante el actual 21 del mundo y quedó eliminado del último Grand Slam de la temporada.

Etcheverry había comenzado el encuentro con solidez y se llevó el primer parcial por 6-3, pero rápidamente perdió el control del partido. Lehecka reaccionó con un contundente 6-0 en el segundo set y mantuvo el dominio en los dos siguientes parciales para cerrar el duelo en poco más de dos horas de juego.

Con este resultado, el historial entre ambos quedó igualado en dos triunfos por lado en el circuito profesional. El checo, que llegó al torneo como cabeza de serie, avanzó a la tercera ronda, mientras que Etcheverry finalizó su participación sin poder superar la misma instancia que alcanzó en la edición anterior.

Por su parte, Francisco Comesaña, ubicado en el puesto 54 del ranking mundial, quien se enfrentará al británico Cameron Norrie, actualmente 35°, está perdiendo su primer duelo entre ambos en el circuito por 7-5 y 6-3.

Con estos resultados, el único argentino que sigue con vida en el torneo es Francisco Cerúndolo (19ª), quien este jueves se medirá ante el suizo Leandro Riedi (117º).