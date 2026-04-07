​UPCN volvió a ganarle a Ciudad y quedó match point en la Liga de Vóleibol Argentina 

La final de la Liga de Vóleibol Argentina largó el sábado con un partidazo que UPCN le ganó en tie-break a Ciudad en poco más de tres horas. Y si bien se esperaba que la paridad también se presentara en el segundo, el Gremio fue demasiado para un equipo local al que le ganó por 3-0 (19, 21 y 21) en Núñez en menos de dos horas.

La diferencia es que UPCN pudo mantener su nivel, el mismo del 1-0, con la diferencia que no sufrió baches, a partir de un tremendo bloqueo, su defensa, las manos de Bozicovich para armar y el ataque, con la bandera de Toro bien arriba. Otra diferencia, Muni perdió la brújula y, si bien metió varios cambios, nunca pudo apretar al más veces campeón de la Liga, con nueve títulos, que quedó detrás de los porteños (suman tres, al hilo), líderes, en la fase regular.

El primer set rompió el equilibrado con un par de errores del local, cuyo opuesto, el estadounidense Rattray, dos veces le erró a la cancha. La paridad volvió cuando Bozicovich, armador visitante, de zaguero saltó en la red (un jugador que arranca detrás de la línea de los 3 metros no puede hacerlo) para el 10-10. Luego, y como el sábado, tocando muchas bolas con el bloqueo y bien en defensa, el Gremio pasó al 18-14 con tres contras de Toro. Cuando Rattray tiró la tercera afuera, el yanqui se fue a sentar al banco y hubo cambio de opuesto, por Mangini. Del otro lado, Cherfan (el único cambio de titulares en ambos equipos, por Elgueta), cumplía bien su rol para el 20-16. El 25-19 llegó por decantación.

UPCN volvió a festejar en Núñez. UPCN volvió a festejar en Núñez.

Ferraro trató de mejorar a su equipo manteniendo a Mangini, y luego metiendo a Cejas (por González), Zanotti (por Lazo, y después ingresó Uriarte) y Vinicius (por Soria) pero el equipo seguía flojo en ataque y saque. Y si del otro lado de la red, UPCN no bajaba el nivel, la cuenta era simple: el Gremio seguía dominando. Así, se llegó a un impensado 21-15 (ilógico con respecto a la paridad del sábado), que si bien el local achicó (a 22-19) derivó en el 25-21.

Rattray colgó tres y lo sentaron. El yanqui se quedó comiendo banco… Rattray colgó tres y lo sentaron. El yanqui se quedó comiendo banco…

Muni mantuvo a tres suplentes en cancha (Mangini, Vinicous y Zanotti) para encarar el tercero, y si bien lo arrancó mejor (4-2), rápidamente UPCN lo igualó y, con su regularidad, de a poco volvió a hacer daño a su rival; por eso no sorprendió el 12-8. Quedaba claro que un flojo Ciudad dependía de que su adversario bajara el nivel como para intentar darlo vuelta. Algo de eso se dio para que el local inclusoc lo diera vuelta (21-20). Pero dos bolas afuera de Vinicius y Zanotti más un bloqueo de Cherfan dejaron de nuevo arriba al Gremio (24-21), que lo cerró 25-21 con… sí, otro bloqueo de Cherfan.

Los equipos de la segunda final

Ciudad: D. González, B. Rattray; M. Gauna, S. Soria; N.Lazo, M. Zelayeta; D. Zalcman (L). Entraron: J. Cejas, J. Mangini, L. Zanotti, N. Uriarte, Vinicius y N. Duek (L). DT: H. Ferraro.

UPCN: M. Bozicovich, A. Cherfan; Alejandro, I. Salazar, L. Meier; A. Toro; F. Trucco (L). Entraron: J. Riganti, G. Elgueta y J. Villarruel. DT: F. Armoa.

Arbitros: Karina René y Ricardo Cabrera. Cancha: Ciudad.

Así sigue la final Ciudad vs. UPCN

Tras este 2-0, el sábado la serie seguirá en Cuyo y, si no se da una barrida del Gremio, habrá cuarto duelo el lunes 13, también en San Juan. Si llegan al quinto y definitivo, se disputará el sábado 18 con Ciudad local. Todos los encuentros son a las 20.

Se pueden ver en Fox Sports y el canal de Youtube de la Aclav.

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