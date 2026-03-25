​UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina 

UPCN San Juan venció a Monteros Vóley Club por 3-2 (22-25, 25-23, 25-18, 24-26 y 15-11) y se clasificó a la final de la Liga de Vóleibol Argentina, luego de cerrar la serie de semifinales por 2-0. El encuentro se disputó en el estadio del Gremio, ante más de 3.000 personas, en una noche que volvió a tener al público como protagonista.

El partido fue exigente y hasta comenzó adverso para el conjunto sanjuanino, que mostró carácter y actitud para resolver los momentos más complejos. Los tucumanos dieron batalla y, tal como sucedió en la ida, el encuentro se estiró al quinto parcial. Sin embargo, el Cóndor fue más efectivo en el cierre y selló la clasificación, tras más de 3 horas de juego.

La gente de UPCN copó su cancha. (Foto: Prensa) La gente de UPCN copó su cancha. (Foto: Prensa)

Con este resultado, UPCN disputará su 13ª final en la Liga Argentina, confirmando su protagonismo histórico en la competencia. Además, el equipo volverá a jugar esta instancia decisiva luego de la temporada 2022/23.

Los del Gremio festejan su pase a la final. (Foto: Prensa) Los del Gremio festejan su pase a la final. (Foto: Prensa)

El otro contendiente al título del Gremio saldrá, claro, del otro cruce de semifinales, que tiene a Ciudad Vóley arriba 1-0 (ganó 3-1, con parciales de 25-18, 25-27, 25-20 y 25-22) frente a Tucumán de Gimnasia. El segundo partido, que podría definir la serie, se jugará en Núñez el sábado 28, a las 21.

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