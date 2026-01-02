​Uno x uno: los torneos de FIFA que se disputarán a lo largo del 2026 

Finalmente, llegó un nuevo año mundialista. Sí, no hay un futbolero que no sepa que en este 2026 se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá una nueva edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, quizás no tengan tan presente los demás atractivos que muestra el calendario. Porque además de este torneo de mitad de año, la FIFA albergará otros campeonatos realmente interesantes.

Desde la Copa de Campeones Femenina hasta la Copa Intercontinental de diciembre, la federación madre destacará este 2026 con ocho importantes competiciones. A continuación, en Olé te mostramos cuáles son y cuándo se juegan.

Fase preliminar de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

Así como este año se llevará a cabo el Mundial masculino, en 2027 será el femenino. Pero antes, se tienen que determinar los países participantes. Para ello, a lo largo de los 12 meses del 2026, cada uno de los continentes tendrá su respectiva eliminatoria para ingresar a la Copa del Mundo.

Copa de Campeones Femenina de la FIFA

ASFAR de Marruecos, Corinthians de Brasil, Gotham FC de Estados Unidos y Arsenal de Inglaterra, son actualmente los cuatro campeones continentales del fútbol femenino. Y para determinar quienes son las mejores del mundo, se llevará a cabo del 28 de enero al 1° de febrero en Londres la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Del 26 al 31 de marzo se jugará en México el repechaje que determinará dos de las plazas restantes para el Mundial de junio y julio. República Democrática del Congo espera por el ganador del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak aguarda por Bolivia o Surinam.

Copa Mundial de la FIFA 2026

Las 48 mejores selecciones del planeta se reunirán en México, Estados Unidos y Canadá para disputar entre el 11 de junio y el 19 de julio el Mundial más grande de la historia.

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

Del 5 al 27 de septiembre, además, tendremos el Mundial Sub-20 Femenino. 24 países reunidos en Polonia para competir por e título que viene de ganar Corea del Norte en Colombia 2024.

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Después de la reciente conquista de Portugal ante Austria en el Mundial Sub-17 de 2025, los lusos intentarán defender su corona en Polonia 2026. Por el momento, no se conoce con exactitud la fecha del torneo.

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Corea del Norte también buscará defender un Mundial Femenino. Porque además de ser las actuales campeonas del Sub-20, lo son también del Sub-17: se coronaron en 2025 y, nuevamente en Marruecos, irán a por el quinto título de su historia. Por el momento, resta determinar la fecha exacta del evento.

Copa Intercontinental de la FIFA 2026

El torneo que acaba de ganar Paris Saint-Germain hace menos de un mes atrás frente a Flamengo, en diciembre tendrá un nuevo campeón. Pero antes, lógicamente habrá que ver quienes son los reyes continentales del año.

