​Una de las principales figuras del Mundial criticó el cooling break: “No es algo que me guste mucho” 

El Mundial está lleno de novedades, partiendo por los 48 equipos que lo juegan pero también por las nuevas reglas que se implementaron para hacer más ágil el juego. Sin embargo, una de las medidas que más polémica viene causando es la del cooling break, la cual obliga a parar todos los partidos en la mitad de cada tiempo para que los jugadores puedan rehidratarse, sin importar la temperatura que haga en el terreno de juego. Y en ese sentido, una de las principales figuras de la Copa del Mundo criticó esta nueva normativa.

Se trata de Virgil Van Dijk. El capitán de Países Bajos fue consultado sobre las pausas de rehidratación luego del empate 2-2 ante Japón, encuentro que se jugó en un estadio que contaba con ambiente climatizado. Y en ese sentido, el central fue claro: “El cooling break es algo curioso. He estado viendo casi todos los partidos hasta ahora y, cada vez que se pasa a publicidad, resulta un poco… La verdad es que no me gusta mucho”, comenzó indicando.

El central destacó que las pausas de rehidratación “no me gustan mucho” (REUTERS/Hannah Mckay). El central destacó que las pausas de rehidratación “no me gustan mucho” (REUTERS/Hannah Mckay).

Y en ese sentido, el defensor del Liverpool agregó: “Creo que para los hinchas que lo ven por televisión tampoco es algo ideal”, aunque resaltó que “si hace mucho calor, obviamente está bien incluirlas”. Por eso destacó: “En mi opinión, habría que analizar cada partido de forma individual”.

Así, Van Dijk es uno de los primeros jugadores que se encuentran jugando el Mundial que se refiere a esta situación. Claro, el cooling break causa polémica entre los seguidores del torneo ya que en varios casos corta el ritmo de los partidos con el fin de mostrar publicidad, tal como hacen varias cadenas de televisión. Sin embargo, muy pocos futbolistas se han expresado al respecto.

Bielsa también dejó su opinión al respecto (REUTERS/Amanda Perobelli). Bielsa también dejó su opinión al respecto (REUTERS/Amanda Perobelli).

Otro que también dejó su opinión sobre la medida adoptada por la FIFA fue Marcelo Bielsa, quien en la previa al partido ante Arabia Saudita también fue consultado sobre esta situación: “Es una decisión tomada. Los motivos son muy claros y no es necesario que yo agregue opiniones que han sido unánimes y que están explicadas”, dijo en conferencia y dando a entender que también está en contra de las pausas de rehidratación.

​