Una cutralquense representará a Argentina en el Mundial Juvenil de Pádel en España

La joven deportista Luciana Zapata, oriunda de Cutral Co e hija del exfutbolista de Alianza, José Zapata, será parte del seleccionado argentino que disputará el Mundial Juvenil de Pádel en la ciudad de Reus, España, del 29 de septiembre al 4 de octubre, en la categoría Sub 18.

Luciana atraviesa una temporada excepcional en el circuito nacional, donde su constancia y nivel competitivo la llevaron a consolidarse como la número 1 del país en el ranking Sub 18. Su clasificación al Mundial fue producto de un intenso recorrido por los torneos selectivos, con competencias disputadas en Cipolletti, Córdoba (en dos oportunidades), Santa Fe y Buenos Aires.

En ese trayecto, Zapata se consagró campeona en uno de los certámenes y obtuvo dos subcampeonatos, sumando los puntos necesarios para ganarse un lugar entre las mejores del país y asegurarse el boleto directo al Mundial.

Desde Cutral Co, Luciana no solo llevará su talento a una cita internacional, sino también el orgullo de una comunidad que la acompaña en su crecimiento deportivo. El Mundial de Reus reunirá a las promesas más destacadas del pádel juvenil y será una plataforma clave para su proyección futura.

