​Una Bestia: Merentiel, el máximo goleador de Boca y del fútbol argentino 

El 2025 quedó marcado por un nombre propio en Boca: Miguel Merentiel. En un año repleto de dudas a nivel de juego, el uruguayo fue el alma del equipo, lo sostuvo a base de goles y apariciones en momentos clave, y terminó logrando -por primera vez en su carrera- ser el goleador de la temporada a nivel local: 13 de los 15 que marcó en el año los repartió entre el Apertura y el Clausura, y así, con regularidad más que con un buen semestre, se consagró casi sin notarlo.

Claro, porque los capocannoniere de cada torneo no pudieron revalidarlo en el otro. Entonces, a Tomás Molina (el máximo del Apertura con 10), no le alcanzaron los dos que marcó en el Clausura para consolidar su buen arranque. Lo mismo Adrían Martínez, quien con sus 9 tantos y la proyección de gran figura de Racing lo tenía a mano el logro, pero aunque terminó festejando en la cara de la Bestia (su único grito en el Clausura fue en la cancha de Boca en las semis), terminó con 10 en total.

Ronaldo Martínez, el máximo del Clausura con 8, también terminó con 10 totales por los dos que había marcado en el Apertura. Y la final del sábado que su Platense perdió ante Estudiantes aparecía casi como la única amenaza para quitarle el cetro a Merentiel, pero no convirtió. El otro de la lista de ciclotímicos de un semestre a otro fue Gabriel Ávalos, quien quedó también al borde como el pibe de Argentinos, con 12 totales tras meter 8 en el Apertura y sólo 4 en el Clausura.

El dato no es menor si se compara con su producción previa. En 2023 había sido su mejor año en Boca, con 18 goles, pero solo 7 habían llegado en el torneo local. Ahora, con una presencia dominante en el campeonato, la Bestia rompió su techo individual y se transformó en el jugador más determinante del plantel a nivel números.

Mucho tuvo que ver su aparición en momentos clave: Merentiel gritó en el Superclásico ante River y también contra Talleres, en partidos donde Boca necesitaba jerarquía para sostener sus aspiraciones. Y en cada festejo, una imagen repetida: la metralleta. El gesto que ya se volvió marca personal y que explota la Bombonera cada vez que el uruguayo convierte.

Boca Juniors – Zeballos asistió a Merentiel para el 2-0 de Boca

Ese lugar de intocable y ser idolatrado estuvo lejos de ser inmediato. Merentiel comenzó el año peleando por un espacio en el ataque, con Edinson Cavani y Milton Giménez. Sin embargo, la producción del uruguayo, su voracidad frente al arco y la confianza que generó en la gente y en Russo lo empujaron al rol del nueve titular indiscutido.

Como frutilla de su propio postre, el uruguayo puso la cara, el cuerpo y trabajó a destajo en el peor momento del equipo, y fue la gran bandera del Mundial de Clubes, en el que gestó con un anticipo brillante el primer gol (se lo terminaron dando a Otamendi en contra) ante Benfica en el debut, y en el partido siguiente anotando el tremendo unipersonal en el empate parcial contra Bayern Munich.

Miguel Merentiel – Merentiel aumentó la diferencia ante Central Córdoba

Las marcas de la Bestia

Con sus 50 goles, alcanzó a Delgado en el puesto 26 de la tabla de goleadores históricos. Al que ve diariamente en Boca Predio por su cargo en el área de fútbol y le dijo de entrada que agarrara su número, el 16, el mismo con el que él brilló en el ciclo de Carlos Bianchi, ganando dos Libertadores y una Intercontinental, junto a otros seis títulos con la azul y oro. Y que por cábala y sugerencia del Chelo, no lo dejó más.

La búsqueda de un delantero

Más allá de la búsqueda de un 9 para el 2026, Merentiel es más una incógnita que un puesto a cubrir. ¿Por qué? Por la chance latente de que una buena oferta lo saque del club. Y -de quedarse- porque siempre habrá que esperar hasta último momento (y conocer el esquema y los compañeros) para saber si tiene un lugar en el 11 o no. Aunque, si está, es claro que siempre se lo termina ganando, donde sea.