​Un viernes de Selección: Argentina-Mauritania, los rivales en el Mundial y los otros partidos internacionales 

El Mundial está a la vuelta de la esquina y todos los países empiezan a prepararse para el evento deportivo más grande del mundo. Y este viernes es un día cargadísimo de fútbol de selecciones: Argentina jugará su primer amistoso ante Mauritania, tendrán acción los rivales albicelestes en la Copa del Mundo y habrá casi 30 partidos a lo largo del día. Acá, el uno por uno de los matches.

Los partidos de selecciones del viernes 27 de marzo

Argentina vs. Mauritania

Sin dudas el cruce más importante: el equipo de los campeones del mundo hará sus últimas tintas en tierras nacionales esta Fecha FIFA y arrancará este mismo viernes. El partido será contra Mauritania en La Bombonera a partir de las 20.15 y será transmitido únicamente por Telefé; y vos vas a poder seguir el minuto a minuto acá, en Olé, como siempre.

Todo risas: la Scaloneta se prepara para cruzarse con los africanos. (REUTERS/Agustin Marcarian). Todo risas: la Scaloneta se prepara para cruzarse con los africanos. (REUTERS/Agustin Marcarian).

Los rivales del Mundial: Jordania, Austria y Argelia

Este viernes casualmente tendrá a todo el Grupo J de la Copa del Mundo: además de la Albiceleste, tanto Austria como Jordania como Argelia también jugarán. Los primeros serán a las 14: los de Medio Oriente irán ante Costa Rica en Mardin (Turquía) y los europeos se medirán ante Ghana en su capital, Viena; los que cerrarán son los africanos, que enfrentan a Guatemala desde las 16.30 en Italia.

Los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania, en el grupo J. Los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania, en el grupo J.

Los estelares: Inglaterra-Uruguay y España-Serbia

Tratándose del Mundial, de este lado del Río de la Plata también se piensa más allá de la fase de grupos y por eso habrá que mirar a amistosos que se juegan en tierras europeas. Y es que Uruguay y España -ambos posibles rivales en 16avos- tendrán sus partidos: los charrúas se miden en Wembley con Inglaterra (16.45) y La Roja choca con Serbia (17.00) en su país.

Los sudamericanos: Chile, Venezuela, Paraguay y Ecuador

Además de la Celeste y el combinado argentino, habrá otros cuatro equipos de Sudamérica que tendrán acción importante este viernes 27. Con la cabeza en el Mundial, la Paraguay de Gustavo Alfaro visita Atenas para medirse ante Grecia a las 16.00; por su parte, Ecuador y Sebastián Beccacece irán ante Marruecos en el Metropolitano de Madrid a las 17.15.

Además, los combinados de Conmebol que no lograron meterse en la cita mundialista también tendrán su oportunidad de jugar. Chile arrancará recién empezado el día (00.00) contra Cabo Verde en Auckland y Venezuela irá algo más tarde, a las 7.00, contra Trinidad y Tobago en Taskent, la capital de Uzbekistán.

Todos los amistosos del viernes 27

00.00: Chile-Cabo Verde

00.00: Nueva Caledonia-Jamaica (Repechaje Mundial)

03.00: China-Curazao

03.00: Nueva Zelanda-Finlandia

05.30: Islas Salomón-Bulgaria

06.10: Australia-Camerún

07.00: Venezuela-Trinidad y Tobago

08.00: Omán-Siera Leona

10.00: Indonesia-San Cristóbal y Nieves

11.00: Uzbekistán-Gabón

12.00: Azerbaiyán-St. Lucia

13.00: Kenia-Estonia

13.30: Rusia-Nicaragua

14.00: Sudáfrica-Panamá

14.00: Jordania-Costa Rica

14.00: Austria-Ghana

14.30: Arabia Saudita-Egipto

16.00: Ruanda-Granada

16.00: Grecia-Paraguay

16.30: Argelia-Guatemala

16.45: Suiza-Alemania

16.45: Países Bajos-Noruega

16.45: Inglaterra-Uruguay

17.00: España-Serbia

17.15: Marruecos-Ecuador

20.00: Guyana-Dominica

20.15: Argentina-Mauritania

21.0: Haití-Tunez

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