​Un periodista insultó y la FIFA lo echó del Mundial: los exabruptos 

La FIFA resolvió retirar la acreditación del relator paraguayo Jorge Vera, de ABC, con el apodo de “Chipi”, por las expresiones que tuvo durante el partido que Paraguay le ganó 1 a 0 a Turquía, durante la expulsión de Miguel Almirón, volante ofensivo de la Albirroja, al final del primer tiempo, resuelta por el referí salvadoreño Iván Barton.

Recordar: el indicativo a los referis es claro, deben ser expulsados por futbolistas que se tapen la boca para decirle algo a un rival, ya sea jugador o integrante del cuerpo técnico. Con esto, se busca evitar que oculten insultos racistas o discriminatorios.

“Ladrón, ladrón, ladrón. Barton ladrón. Mataron al fútbol. FIFA, mataste al fútbol. Infantino sos el responsable de esto. Ladrones. Nos están quitando un jugador por algo que nada que ver. Ladrones. FIFA hacete cargo de haber convertido el fútbol en esta porquería. Alejandro Domínguez, como Conmebol deberías hacer algo, ponete los pantalones, menos fotos con Infantino. Ladrones de mierda, carajo. ¿Esto hay que venir a ver en un Mundial? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Esto no se puede explicar, esto es una vergüenza. Matan el fútbol y nos dejan con uno menos. Hijos de puta”, fue lo que dijo Vera.

Al poco tiempo, el periodista se disculpó por lo que había dicho. Pero no fue suficiente: no podrá ingresar a ningún estadio durante el certamen. Además, ABC lo separó de todos los programas de la cobertura del Mundial. De todas maneras, el comunicado del medio afirmó: “Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato, respecto a la cual se ofrecieron disculpas formales y mecanismos concretos de reparación. Las disculpas fueron presentadas, el error fue admitido y las medidas correctivas fueron adoptadas de inmediato”.

El comunicado del periodista expulsado

Hola, ¿cómo están? Quiero tomarme unos minutos para dirigirme a quienes me acompañan cada día. Hoy no estuve en el programa de radio que conduzco habitualmente y se debe a lo siguiente.

Durante la transmisión del partido entre Paraguay y Turquía tuve un exabrupto. En medio de la frustración por la expulsión de un jugador de mi país y de la sensación de que estaban perjudicando a mi selección, utilicé expresiones ofensivas e inaceptables contra el árbitro, la FIFA y sus autoridades.

Como consecuencia de ello, FIFA ha decidido cancelar mi acreditación para esta Copa del Mundo. En los hechos, esto significa que ya no podré formar parte de la cobertura de ABC en este Mundial, ni dentro de los estadios, ni fuera de ellos. La sanción abarca cualquier tipo de participación o cobertura relacionada con el Mundial en las plataformas del medio para el cual trabajo.

No estoy aquí para buscar excusas. Cuestionar un reglamento o discrepar con una decisión arbitral nunca justifica perder el control de la manera en que yo lo hice. Tampoco estoy aquí para trasladar responsabilidades. Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo.

Asumir mi error no significa necesariamente compartir todo lo que ocurrió después. Sin embargo, entiendo que este no es el momento de debatir sobre las consecuencias, sino de hacerme cargo de mis actos.

En las últimas horas también he enviado una carta a FIFA expresando mis disculpas sinceras por lo ocurrido. Me hubiera gustado tener la oportunidad de hacerlo personalmente y explicar de primera mano, con respeto y honestidad, lo que sucedió aquella noche.

Es cierto que cada persona podrá tener su propia opinión sobre la sanción aplicada; algunos creerán que fue justa, otros que pudo haber sido excesiva y desproporcionada. Pero hoy no quiero centrarme en eso; quiero centrarme en mi responsabilidad como comunicador y como persona.

Por eso quiero pedir disculpas a la audiencia de ABC Cardinal, de ABC TV y de todas nuestras plataformas que depositan su confianza en nuestro trabajo cada día. Les fallé en algo fundamental: mantener la compostura y el respeto que exige esta profesión.

Quiero pedir disculpas también a mis compañeros de trabajo, a quienes compartieron conmigo este sueño de cubrir un Mundial y que, de una u otra manera, terminan afectados por una situación que generé yo. Sé que a partir de ahora seguirán trabajando con más fuerza para sacar adelante esta cobertura que venimos soñando y planificando desde hace meses. Mi gratitud y mi respeto para cada uno de ellos.

También quiero pedir disculpas a las empresas y marcas que apostaron por este proyecto y que acompañaron con confianza esta cobertura. Sé que esta situación también les genera una incomodidad que nunca debió existir y lamento profundamente haber contribuido a ello.

A las autoridades de FIFA y a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas por mis expresiones, les ofrezco mis más sinceras disculpas.

Y sobre todo quiero pedir perdón a mi familia y a quienes me quieren. No fui un buen ejemplo durante esos segundos.

Llevo muchos años ejerciendo esta profesión con pasión, compromiso y amor por el deporte. Ese recorrido no me exime de cometer errores, pero sí me obliga a reconocerlos cuando ocurren.

Acepto esta situación con humildad, aprenderé de ella y, cuando sea posible y oportuno, seguiré trabajando para honrar la confianza de quienes me acompañan desde hace tantos años. Al mismo tiempo, confío en que todas las circunstancias de este episodio puedan ser valoradas con serenidad, equilibrio y sentido de justicia.

Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escucharme. Un abrazo. Chipi Vera.

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