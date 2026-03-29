​Un nuevo guiño de Franco Colapinto que ilusiona en Argentina: “Creo que va a ser en casa” 

Fiel a su estilo, rápido para declarar y sabiendo perfectamente el efecto que suelen tener sus declaraciones, Franco Colapinto mandó un guiño para todos sus fanáticos argentinos, luego del 16º puesto en el GP de Japón. Mientras se lamentaba por el ingreso del Safety Car, que nuevamente complicó su carrera, el pilarense aprovechó para tirar una bombita sobre su posible visita a Argentina en abril para realizar una exhibición con Alpine.

Todo sucedió en zona mixta cuando, luego de analizar la carrera, el periodista Juan Fossaroli le preguntó “ ¿Cuál va a ser tu última vuelta?”. Sin dudarlo un segundo, Franco fue al hueso: “¿Mi última vuelta? La próxima… la próxima yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá”.

Si bien el jueves previo al Gran Premio de Japón Franco se había mostrado ilusionado con esta posibilidad, aunque aclaró que creía que no había “nada confirmado o cercano”, las negociaciones para que Colapinto y Alpine vengan a Argentina estarían encaminadas. Las fechas apuntadas serían el domingo 19 de abril, o el 26 del mismo mes. Sin embargo, aún faltaría el ok de la marca francesa para que ese sueño pueda hacerse realidad.

Franco Colapinto tras el GP de Japón. Franco Colapinto tras el GP de Japón.

Qué había dicho Franco en la previa del Gran Premio de Japón sobre la posibilidad de hacer una exhibición en Argentina

Luego de que Fabián Turnes, Secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad, r evelara que estaban en negociaciones con Alpine y Franco Colapinto para que el piloto argentino venga al país a hacer una exhibición, la expectativa comenzó a crecer y hoy la ilusión de los fanáticos del pilarense es máxima. Sin embargo, el mismo Franco se refirió al tema en plena conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1 en Suzuka, y aunque reconoció que “sería increíble”, admitió que hoy no hay “nada confirmado”.

Entre pregunta y pregunta, llegó la esperada consulta sobre su posible viaje a Argentina durante el obligado parate que tendrá la Fórmula 1, por las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, y Colapinto respondió entusiasmado.

” Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans y mucha gente apoyándome desde que era muy chico, en la F3, y ya pasaron 25 años desde que un piloto argentino corrió en F1. Así que, para mí, poder llevar un auto de Fórmula 1 a Argentina, con toda esta gente tan apasionada y fanática del deporte, sería increíble”, aseguró Franco.

Franco Colapinto en el Circuito de Suzuka (Foto: @AlpineF1Team). Franco Colapinto en el Circuito de Suzuka (Foto: @AlpineF1Team).

En la misma línea, continuó: ” Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo y un sacrificio enorme, así que que el equipo y los sponsors puedan llevar un auto allá para que lo disfruten y lo vivan sería increíble”.

Con respecto a las chances concretas de que finalmente se pueda realizar la exhibición, Colapinto explicó: ” No creo que haya nada confirmado o cercano, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y algo que en el futuro sería increíble que pase. No sé si ahora o más adelante. Me encantaría que suceda. Veremos. Pero sí, no tengo noticias ni nada confirmado. Es solo un sueño por ahora”.

Tras el GP de Japón, cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La próxima parada en la temporada 2026 de la F1 es en Estados Unidos. Más específicamente en Miami, donde se va a disputar el GP del 1° al 3 de mayo.

Los detalles del circuito del GP de Miami de la F1. Los detalles del circuito del GP de Miami de la F1.

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