​Un Monumental de mensajes de gratitud: la reacción de los hinchas de River tras el anuncio de Gallardo 

El lunes 23 de febrero, exactamente a las 21:14, los hinchas de River quedaron paralizados durante dos minutos. La notificación de una publicación del club sonó en los celulares y todo Núñez hizo silencio al darle play al esperado mensaje de Marcelo Gallardo. Para algunos, fue la crónica de una muerte anunciada. En otros, causó sorpresa. Lo cierto es que el Muñeco comunicó su decisión de dejar el cargo de entrenador después del partido del jueves contra Banfield y la reacción de los fanáticos en medio de la conmoción fue unánime, que se puede dimensionar como un Monumental de gratitud.

Sólo contando el posteo en Instagram, el video que MG grabó en la cancha 1 del Camp ya tuvo más de 85 mil comentarios entre las más de 700 mil visualizaciones, una cifra similar a la capacidad del Liberti (85.018 personas) y que se supera ampliamente al bucear por las otras redes oficiales de la institución como X, Youtube y TikTok. Y al hacer scroll, las expresiones de agradecimiento y de reconocimiento son generalizadas, con escasas frases negativas y la presencia de muchos famosos que se sumaron a la movida.

“Gracias Muñe. Yo te banco en las buenas y en las malas. Sos más grande que esta coyuntura”, escribió Florencia Peña. “Gracias Marce querido. Eterno“, agregó Marcelo De Bellis. “Sos lo mejor que nos pasó. Gracias eternas, ídolo”, se sumó Rocio Oliva.

La reacción de los hinchas de River tras el anuncio de Gallardo.

La postura de Gallardo de dar un paso al costado en un contexto adverso, sin poder encontrarle la vuelta al equipo hace meses al margen de los refuerzos y de su semblante auspicioso en la última pretemporada, colocó al cariño por sobre las críticas recientes. Comentarios que, más allá de destacar al técnico más ganador de la historia del club, remarcan su “grandeza” por entender que la situación actual no daba para más y que el club está por encima de todo.

El adiós, envuelto en un lógico dolor, descomprimió una situación tensa en los pasillos del Monumental y, como sucedió en el fin de ciclo de Martín Demichelis, generó un cambio de clima. Tal es así que se espera una enorme ovación para el DT frente a Banfield, con los jugadores como apuntados ante la racha negativa de resultados, con rendimientos individuales preocupantes al margen de lo colectivo.

En un clima de gran hermetismo durante toda la jornada de lunes, hasta la publicación del video no hubo ningún tipo de confirmación. La llegada de Gallardo al predio cerca de las 16:10 y el hecho de dirigir el entrenamiento después de horas de reflexión junto a su CT alimentó la posibilidad de una posible continuidad.