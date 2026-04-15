​Un guiño a Marruecos: dos informes oficiales respaldan el título de la Copa Africana mientras se espera por el TAS 

La final de la Copa Africana de Naciones 2025 se sigue jugando. Luego del escándalo de lo que se vio en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, de Rabat, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) determinó quitarle el título a Senegal y dárselo a Marruecos, basándose en una investigación de los hechos. El ahora subcampeón fue al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Y mientras se espera la resolución, hay dos informes oficiales que respaldan la coronación del país organizador, que también será sede del Mundial 2030.

Por un lado, la CAF ya recibió el informe arbitral, que detalla la interrupción del encuentro tras el penal sancionado a favor de Marruecos y la posterior salida del equipo senegalés del campo de juego. Por el otro, también está en manos del organismo el reporte del comisario del partido, donde se documentan los incidentes, el tiempo detenido, los desórdenes generados y el impacto del abandono en el normal desenlace de la final.

A partir de estos dos documentos, la CAF confirmó la apertura de un expediente disciplinario y dejó en claro que analizará el caso en profundidad antes de tomar una resolución. En Marruecos interpretan este paso como una señal positiva y sostienen que lo ocurrido sentó un precedente negativo para una final continental.

“Los jugadores se dirigieron al vestuario, abandonando el partido”, dice parte del informe elaborado por el coordinador general de la final, Khaled Lemkecher, dejando en claro que sólo un jugador (Sadio Mané) fue quien permaneció en cancha.

Senegal venció 1-0 al equipo marroquí. (Video: FOX)

“Cada jugador senegalés que se retiró debería haber sido amonestado inmediatamente al regresar al campo, pero dimos instrucciones de no hacerlo para preservar el partido y evitar su finalización prematura”, agregó Olivier Safari, presidente del Comité de Árbitros de la Confederación, en la reunión del Comité Ejecutivo de la CAF que tuvo lugar el pasado el 13 de febrero en Dar es Salaam (Tanzania).

La decisión llega dos meses después de la polémica definición marcada por protestas, un penal y el retiro temporal del equipo senegalés

El abandono de Senegal, que mantuvo el partido detenido durante varios minutos en pleno tiempo agregado, fue el punto de quiebre de una final que terminó manchada por la polémica. Más allá del resultado, Marruecos insiste en que el foco debe estar en la conducta del rival.

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