​Un fallo de la FIFA contra la transparencia del Mundial 

Antes del Mundial, se dieron por cumplidas, como una suerte de amnistía, sanciones de jugadores suspendidos durante Eliminatorias que aún debieran uno o dos partidos. Se beneficiaron el ecuatoriano Caicedo, el qatarí Salman y nuestro Nico Otamendi.

También favorecieron a Cristiano Ronaldo, que había cumplido uno de tres partidos. En este caso, usaron un artículo antojadizo, que permite al Comité de Disciplina poner en suspenso una sanción por un año, y solo aplicarla si el jugador incurre en otra expulsión.

El tiempo transcurrido desde los castigos y la inminencia de la Copa hicieron que pasara casi inadvertido. Ahora, el mismo artículo es usado para el goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, expulsado por llamado del VAR -el venezolano Juan Soto- que le mostró al juez brasileño Raphael Claus la foto detenida de la acción, con el zapato del yanqui apoyado sobre un tobillo rival.

La jugada, involuntaria, admite discusión y fue protestada, pero la decisión no era apelable y le dieron una fecha a Balogun.

La aplicación, ya en pleno torneo, de aquel mismo artículo (cuya existencia misma es peligrosísima, pues invita a manipular a discreción las reglas según la cara del cliente), embarra la transparencia y pone hoy en cancha al delantero contra Bélgica.

Para mayor papelón, el presidente de EE.UU., Donald Trump, hace un pronunciamiento público agradeciéndole al de la FIFA que reparara una “injusticia”. No es un indulto, el fallo no fue alterado y la suspensión persiste, solo que ¡no se cumple!

La gente ya se había tragado el “Premio de la Paz” que le dio Gianni Infantino a Trump y las al menos polémicas trabas y controles a delegaciones extranjeras, ¡incluso la deportación de un árbitro! ¿Hasta qué punto seguirá la FIFA arriesgando la seriedad y la credibilidad de su máxima cita mundial?

El Artículo 27 con el que la FIFA pospuso la sanción a Balogun. El Artículo 27 con el que la FIFA pospuso la sanción a Balogun.

Donald Trump y Gianni Infantino (AP Photo / Chris Carlson). Donald Trump y Gianni Infantino (AP Photo / Chris Carlson).

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