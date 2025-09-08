​¡Un argentino de oro! Gino Trappa se consagró campeón de la Fórmula 4 CEZ 

El piloto argentino Gino Trappa se consagró campeón este domingo del F4 CEZ Championship, un título correspondiente a la región de Europa Central y del Este homologado por la FIA.

El joven de 17 años, oriundo de San Isidro, finalizó quinto la tercera carrera de este fin de semana en el Automotodrom Brno de República Checa y ese resultado le permitió coronarse en el campeonato de la Fórmula 4, categoría creada para dar el primer paso desde el karting hacia el mundo de los monoplazas. El argentino, que había salido sexto y quinto en las dos competencias previas realizadas en este mismo circuito, no tuvo fallos en su última participación, por la fecha que cierra el calendario del certamen.

https://www.instagram.com/p/DOTrC_xiCCf

El piloto local Max Karhan, quien perseguía a Trappa en el campeonato, finalizó segundo este domingo en la tercera carrera, pero esa ventaja no fue suficiente para alcanzar a su compañero de equipo en la cima y quedó a nueve unidades de él. El deportista bonaerense, quien había largado en tercera fila, conquistó seis victorias esta temporada en el F4 CEZ Championship (dos en el Red Bull Ring, una en el Salzburgring, dos en Most y una en el Slovakia Ring) y lideraba la competencia desde mayo. El representante nacional de Jenzer Motorsport cosechó un total de 294 puntos en las 18 carreras del calendario, donde además sumó otros cinco podios además de los correspondientes a sus triunfos.

“Vamosssss campeones”, escribió el campeón albiceleste en una historia de su cuenta de Instagram. Este año, en diálogo con Buenos Aires Herald, había señalado el desafío de aventurarse en el Viejo Continente: “Europa es donde están los mejores del mundo. Es muy fácil llegar aquí y luego abandonar rápidamente porque exige mucho para nosotros, los latinoamericanos“. Solo unos meses después, Trappa celebra su título con una gran temporada respaldándolo, una gran sonrisa en su rostro y el mejor porvenir en el horizonte para él.

https://twitter.com/Corazondef1/status/1964690072563020205