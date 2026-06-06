​¡Un argentino campeón en Roland Garros! 

Una historia que se repite. A pesar de ambos contar con más de cuatro décadas, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers volvieron a gritar campeones del campeonato de dobles de Roland Garros. Una dupla consolidada a base de la experiencia de sus intérpretes, que deja el habla hispana y la bandera albiceleste en lo más alto del tenis mundial, una vez más.

Los 40 años de Granollers y los 41 de Zeballos no fueron una traba para que esta pareja que se formó en 2019 consiguiera su tercer título de Grand Slam. Se trata de un tándem que llegaba consolidado y como cabeza de serie del certamen, lo que quedó evidenciado en el desarrollo de la competencia.

En el primer partido del día en la pista central Philippe Chatrier y como previa perfecta antes de la final femenina entre la rusa Mirra Andreeva y la polaca Maja Chwalinska, Granollers y Zeballos se impusieron con contundencia, por 6-4 y 6-2, ante el británico Henry Patten y al finlandés Harri Heliovaara, para gritar campeón por segunda vez consecutiva en París.

El festejo de Zeballos y Granollers. (EFE/EPA/YOAN VALAT) El festejo de Zeballos y Granollers. (EFE/EPA/YOAN VALAT)

Así es, es el segundo título que consigue esta dupla en Roland Garros, pero el de este año fue diferente. Porque, además de haber defendido la corona obtenida en 2025, el argentino y el español lo hicieron sin siquiera perder un solo set en todo el campeonato y en una final que apenas les llevó 76 minutos ante la pareja número 2 del ranking, que se convertirá el lunes en la número 1.

Granollers y Zeballos, campeones, junto a sus rivales. (EFE/EPA/YOAN VALAT) Granollers y Zeballos, campeones, junto a sus rivales. (EFE/EPA/YOAN VALAT)

Los títulos de la dupla Zeballos-Granollers

Desde entonces y hasta el éxito de este sábado en París han conquistado 16 títulos ATP de dobles, entre ellos ocho Masters 1000 y tres Grand Slam. Además de los dos mencionados Roland Garros, la dupla también fue campeona en el US Open del 2025.

La emoción de los campeones

“Es un placer jugar contigo, son ya siete años”, aseguró Granollers desde la pista donde recibió el trofeo, mientras Zeballos, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, expresó su deseo de que “esta pareja dure mucho tiempo”.

El emotivo abrazo entre Zeballos y Granollers. (AP Photo/Thibault Camus) El emotivo abrazo entre Zeballos y Granollers. (AP Photo/Thibault Camus)

“Ganar dos veces seguidas Roland Garros es algo que me hace muy feliz”, agregó el español que reiteró que uno de los secretos de su éxito es la buena sintonía entre ellos y sus respectivos equipos.

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